Z trhu sťahujú výrobky pre deti, dôvodom je nebezpečný toxín

Pri výrobe niektorých druhov dojčenskej výživy mohlo podľa výrobcu dôjsť ku kontaminácii toxínom.

Spoločnosť Dr. Max Pharma so sídlom v Prahe sťahuje z českého a zo slovenského trhu niekoľko druhov dojčenskej výživy. Na svojom webe o tom informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.

Výrobcom výživy je francúzska spoločnosť Lactalis Nutrition. Konkrétne ide o tieto výrobky:

  • Bebelo Milk 1 (počiatočná dojčenská výživa), šarža 25020112, DMT 28/08/2027, EAN kód 8595566428327,
  • Bebelo Milk 2 (následná dojčenská výživa), šarža 25020021, DMT 17/12/2026, EAN kód 8595566424855,
  • Bebelo Milk 2 (následná dojčenská výživa), šarža 25020080, DMT 25/05/2027, EAN kód 8595566424855.

Problémom je toxín

Ako vysvetlila ÚVZ, podľa informácií spoločnosti Dr. Max Pharma, s.r.o. mohol byť vo vstupnej surovine výrobku prítomný toxín cereulid.

„V doručenom oznámení Dr. Max Pharma, s.r.o. uvádza, že spoločnosť dostala informácie o možnej prítomnosti cereulidu vo vstupnej surovine (omega-6 ARA) použitej vo vyššie uvedených výrobkoch, dodávanej treťou stranou.“

Vyššie uvedené výrobky preto preventívne stiahli z trhu. V prípade, že ste si ich už kúpili, máte možnosť vrátiť ich na mieste predaja. „Úrad verejného zdravotníctva SR neodporúča ďalej používať uvedené šarže potravín na prípravu stravy pre dojčatá,“ uviedol ÚVZ.

Cereulid a jeho účinky na zdravie

Ako vysvetľuje ÚVZ, cereulid je toxín produkovaný baktériou Bacillus cereus. Tá sa podľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR vyskytuje v prírode často a jej spóry možno nájsť v širokom spektre potravín.

„Bežne sa nachádza v pôde, na zelenine, v mnohých surovinách i upravených potravinách. Spóry, ktoré vytvára, sú veľmi odolné voči extrémnym podmienkam (ako sú napr. teplo, chlad, vysušenie, slané prostredie).“

Bacillus cereus podľa ŠVPS vytvára dva druhy toxínov. V prípade cereulidu dochádza po jeho požití k týmto príznakom:

  • nevoľnosť
  • malátnosť
  • zvracanie

Príznaky sa dostavujú pol hodiny až hodinu po konzumácii potraviny, pričom odznievajú zvyčajne do 6 až 24 hodín.

Dojčenskú výživu sťahuje aj ďalší výrobca

V priebehu januára sme vás informovali o ďalších druhoch dojčenskej výživy, ktorú stiahli z trhu. Ide o výrobky BEBA spoločnosti Nestlé, u ktorých sa takisto zistila prítomnosť cereulidu.

Konkrétne ide o tieto výrobky:

  • BEBA supreme PRE, 800 g, číslo výrobnej dávky L51460742F1, DMT 05.2027, EAN kód 7613287226631,
  • BEBA expert PRE, 550 g, číslo výrobnej dávky L51700742A1, DMT 12.2026, EAN kód 8445290917751,
  • BEBA Frühgeborenen Nahrung, číslo výrobnej dávky 53020742C1, DMT 29.10.2026.

Aj v tomto prípade hygienici odporučili ďalej ich nepoužívať.

Zdroj: Info.sk, uvzsr.sk, svps.sk
