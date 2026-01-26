  • Články
Trump hovoril s guvernérom Minnesoty, na aktuálne dianie majú vraj podobný názor

  • DNES - 19:45
  • Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok potvrdil, že telefonoval s guvernérom Minnesoty Timom Walzom o súčasnej situácii v tomto štáte a o konaní federálnych imigračných agentov.

Trump označil rozhovor za dobrý a dodal, že s Walzom sú „zdanlivo na podobnej vlnovej dĺžke“. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Guvernér Tim Walz mi zavolal so žiadosťou o spoluprácu v súvislosti s Minnesotou. Bol to veľmi dobrý telefonát a, v skutočnosti, sme boli zdanlivo na podobnej vlnovej dĺžke,“ uviedol Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social.

Povedal som guvernérovi Walzovi, že mu zavolá Tom Homan a že tí, po ktorých pátrame, sú hocijakí a všetci zločinci, ktorých zadržiavajú. Guvernér to s veľkým rešpektom pochopil,“ pokračoval prezident.

Podľa Trumpa vyjadril Walz potešenie z jeho rozhodnutia vyslať do Minnesoty spomínaného Toma Homana, ktorý je v jeho administratíve zodpovedný za ochranu hraníc.

Napätá situácia v Minnesote súvisí predovšetkým s dvomi smrteľnými streľbami federálnych agentov, ku ktorým došlo v uplynulých dňoch v meste Minneapolis.

V sobotu agenti hraničnej stráže smrteľne postrelili 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však vidieť, že v ruke mal mobilný telefón, ktorým si natáčal agentov. Ešte predtým sa snažil pomôcť žene, ktorú agenti zhodili na zem.

Trump v nedeľu pre denník Wall Street Journal uviedol, že jeho administratíva najnovšiu streľbu preveruje a naznačil, že imigračných agentov z Minneapolisu stiahne. „V určitom okamihu odídeme. Odviedli sme tam fenomenálnu prácu,“ vyhlásil.

Agenti Imigračného a colného úradu (ICE) už 7. januára v Minneapolise smrteľne zranili Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo.

Zdroj: Info.sk, TASR
