Pondelok, 26.1.2026
Bratislava

SHMÚ varuje: V tomto okrese platí výstraha druhého stupňa

  • DNES - 19:37
  • Bratislava
SHMÚ varuje: V tomto okrese platí výstraha druhého stupňa

Meteorológovia varujú pred javmi, ktoré zasiahnu viaceré oblasti Slovenska.

Na celom Slovensku sa môže vyskytnúť hmla. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od pondelka podvečera do utorka (27. 1.) 12.00 h. Informoval o tom na svojom webe.

Lokálne sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ skonštatovali meteorológovia.

Hrozí aj ľadová povodeň

Zároveň vydali aj hydrologické výstrahy pred ľadovou povodňou. Výstraha druhého stupňa platí pre okres Zvolen, prvý stupeň výstrahy pre okresy Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Poltár, Levice, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina a Humenné.

Foto: shmu.sk

Vodné toky sú ovplyvnené na viacerých miestach pretrvávajúcimi ľadovými úkazmi (ľad pri brehu, zámrz toku, chod ľadu a voda tečie po ľade), tak je predpoklad ojedinelého výskytu ľadových povodní. Pre uvoľňujúce sa ľady (chod ľadu, voda tečie po ľade) môžu vzniknúť ľadové bariéry s následným vzdutím vodných hladín na tokoch s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich stupňom povodňovej aktivity,“ priblížil SHMÚ.

Zdroj: Info.sk, TASR
