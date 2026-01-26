Babiš: ČR nedostala oficiálny list od Trumpa ako pozvanie do Rady mieru
- DNES - 19:24
- Praha
Česko podľa premiéra Andreja Babiša nedostalo oficiálny list od amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým by ČR pozval do Rady mieru ako niektoré iné krajiny.
Prípadné členstvo v tejto novej platforme chce koordinovať s ostatnými krajinami EÚ. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Česko podľa Babiša dostalo pozvanie len z amerického veľvyslanectva v Prahe. „Bol v tom dosť veľký zmätok, ako to Američania komunikovali. Ten originál list, ktorý som videl u chorvátskeho premiéra, sme nedostali,“ povedal Babiš s odkazom na nedávne stretnutie s Andrejom Plenkovičom. Počas neho mu predseda chorvátskej vlády údajne ukázal list od Trumpa.
„Či ho dostal pán prezident (Petr) Pavel, to neviem, to som sa ho chcel opýtať,“ dodal Babiš, ktorý sa mal s prezidentom stretnúť v pondelok popoludní na rokovaní najvyšších ústavných činiteľov. Na to však nestihol prísť a Pavel preto schôdzku zrušil.
Pozícia Česka k členstvu v tejto rade je podľa Babiša v každom prípade taká, že chce najskôr zistiť postoje ostatných členských štátov EÚ. Na minulotýždňovom mimoriadnom summite v Bruseli sa podľa jeho slov dohodli, že sa v tejto otázke budú koordinovať. "Pre mňa je dôležité najmä Taliansko. Podľa toho potom povieme, či to má nejaký zmysel alebo nie. Nebudeme rokovať individuálne,“ dodal predseda českej vlády.
Trump predstavil Radu mieru vo štvrtok (22. 1.) na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ nie je známe. Kritici poukazujú na to, že americký prezident sa snaží vytvoriť konkurenta Organizácii Spojených národov, ktorý by bol ovládaný Spojenými štátmi.
