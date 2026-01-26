  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 26.1.2026Meniny má Tamara
Bratislava

Babiš: ČR nedostala oficiálny list od Trumpa ako pozvanie do Rady mieru

  • DNES - 19:24
  • Praha
Babiš: ČR nedostala oficiálny list od Trumpa ako pozvanie do Rady mieru

Česko podľa premiéra Andreja Babiša nedostalo oficiálny list od amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorým by ČR pozval do Rady mieru ako niektoré iné krajiny.

Prípadné členstvo v tejto novej platforme chce koordinovať s ostatnými krajinami EÚ. Povedal to v pondelok na tlačovej konferencii po rokovaní vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Česko podľa Babiša dostalo pozvanie len z amerického veľvyslanectva v Prahe. „Bol v tom dosť veľký zmätok, ako to Američania komunikovali. Ten originál list, ktorý som videl u chorvátskeho premiéra, sme nedostali,“ povedal Babiš s odkazom na nedávne stretnutie s Andrejom Plenkovičom. Počas neho mu predseda chorvátskej vlády údajne ukázal list od Trumpa.

Či ho dostal pán prezident (Petr) Pavel, to neviem, to som sa ho chcel opýtať,“ dodal Babiš, ktorý sa mal s prezidentom stretnúť v pondelok popoludní na rokovaní najvyšších ústavných činiteľov. Na to však nestihol prísť a Pavel preto schôdzku zrušil.

Pozícia Česka k členstvu v tejto rade je podľa Babiša v každom prípade taká, že chce najskôr zistiť postoje ostatných členských štátov EÚ. Na minulotýždňovom mimoriadnom summite v Bruseli sa podľa jeho slov dohodli, že sa v tejto otázke budú koordinovať. "Pre mňa je dôležité najmä Taliansko. Podľa toho potom povieme, či to má nejaký zmysel alebo nie. Nebudeme rokovať individuálne,“ dodal predseda českej vlády.

Trump predstavil Radu mieru vo štvrtok (22. 1.) na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ nie je známe. Kritici poukazujú na to, že americký prezident sa snaží vytvoriť konkurenta Organizácii Spojených národov, ktorý by bol ovládaný Spojenými štátmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump hovoril s guvernérom Minnesoty, na aktuálne dianie majú vraj podobný názor

Trump hovoril s guvernérom Minnesoty, na aktuálne dianie majú vraj podobný názor

DNES - 19:45Zahraničné

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že telefonoval s guvernérom Minnesoty Timom Walzom o súčasnej situácii v tomto štáte a o konaní federálnych imigračných agentov.

Orbán: Kyjev chce zasahovať do volieb, predvoláme ukrajinského veľvyslanca

Orbán: Kyjev chce zasahovať do volieb, predvoláme ukrajinského veľvyslanca

DNES - 19:01Zahraničné

Ukrajinská vláda sa snaží zasahovať do aprílových parlamentných volieb v Maďarsku koordinovanou sériou opatrení, tvrdí maďarský premiér.

Česká vláda stopla všetkých schválených veľvyslancov, podľa hradu to nemá obdobu

Česká vláda stopla všetkých schválených veľvyslancov, podľa hradu to nemá obdobu

DNES - 18:30Zahraničné

Česká vláda zrušila uznesenie o vyslaní veľvyslancov, ktorých na jednotlivé zastupiteľské úrady vo svete vybrala ešte predchádzajúca vláda Petra Fialu a schválil ich prezident.

Česká vláda pošle Ukrajine generátory za 10 miliónov korún

Česká vláda pošle Ukrajine generátory za 10 miliónov korún

DNES - 18:10Zahraničné

Česká vláda pošle Ukrajine generátory v hodnote desať miliónov korún ako pomoc pri riešení krízovej situácie v energetike.

Vosveteit.sk
Zmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliemZmutované vlky z Černobyľa sa naučili prežiť rakovinu. Ich telo reaguje inak než u iných šeliem
Američania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajúAmeričania vyzbroja Ukrajinu 65 obrnenými vozidlami COMMANDO. Riešia problém, ktorý tanky na fronte nezvládajú
OpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôlOpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôl
Vedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakalVedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakal
Vedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujúVedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujú
TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátoraTUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniťVedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúruNáš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtuGmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP