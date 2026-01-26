Vodič s autom narazil do stĺpa, polícia zistila viacero porušení zákona
Polícia zistila na mieste viacero porušení zákona.
V obci Biel pri Trebišove došlo v pondelok k dopravnej nehode, pri ktorej vodič osobného auta dostal šmyk a narazil do stĺpa pri ceste. Ako na svojej facebookovej stránke informovala košická krajská polícia, vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky.
Polícia zistila viacero porušení zákona
Hoci sa pri nehode nik nezranil, polícia na mieste zistila viaceré nezrovnalosti. Okrem prítomnosti alkoholu v dychu vodiča to bol aj zákaz šoférovania.
Vodič bol pod vplyvom alkoholu, dychová skúška preukázala 1,11 mg/l, čo predstavuje 2,31 ‰ alkoholu v krvi. Zároveň bolo zistené, že vodič má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá a nachádza sa v podmienečnom odsúdení.
Polícia v tejto súvislosti hovorí o ohrození pod vplyvom návykovej látky a marení výkonu úradného rozhodnutia. Vodič mal okrem toho predložiť polícii anglický vodičský preukaz, ktorého pravosť overujú.
"Upozorňujeme vodičov, aby prispôsobili jazdu podmienkam na ceste a nikdy nesadali za volant pod vplyvom alkoholu," dodala polícia.
