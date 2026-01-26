  • Články
Bratislava

Hlavná hygienička: Chorobnosť bude na Slovensku ešte rásť

  DNES - 18:17
  Bratislava
Dokedy bude chorobnosť na Slovensku rásť a kde zatvárajú najviac škôl a škôlok?

Do začiatku jarných prázdnin bude chorobnosť rásť a pred jarnými prázdninami dosiahne svoje maximum. Následne možno očakávať postupný pokles chorobnosti. Uviedla to hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová k priebehu chrípkovej sezóny 2025/26.

Vo štvrtom kalendárnom týždni sme zaznamenali očakávaný nárast akútnych respiračných ochorení (ARO) vrátane chrípky a chrípke podobných ochorení. Na Slovensku zatiaľ evidujeme iba lokálne epidémie vo väčšine krajov. Výnimku tvorí Bratislavský a Trenčiansky kraj,“ uviedla Červeňová. Dodala, že krivka vývoja chorobnosti na ARO má zatiaľ veľmi podobný priebeh ako počas minuloročnej sezóny.

Minulý týždeň vzrástol podľa hlavnej hygieničky počet zatvorených škôl a škôlok. Najviac ich bolo v Košickom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji.

Napriek tomu, že v súčasnosti evidujeme menej respiračných ochorení ako v predchádzajúcej chrípkovej sezóne, stále je potrebné sa pred ich šírením chrániť,“ poznamenala Červeňová. Pri objavení príznakov respiračného ochorenia odporúča zostať doma a liečiť sa, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia v kolektívoch. Radí aj vyhýbať sa preľudneným priestorom a niekoľkokrát počas dňa často a krátko nárazovo vetrať miestnosti. „Dbajte na dôkladnú hygienu rúk a nedotýkajte sa neumytými rukami tváre a očí. Dodržiavajte respiračnú etiku, teda kašlite a kýchajte do jednorazovej vreckovky či lakťovej jamky, nie do dlane,“ povedala Červeňová. Doplnila, že je takisto potrebné pravidelne dezinfikovať povrchy, ktorých sa ľudia často dotýkajú, prípadne nezdieľať osobné predmety s inými ľuďmi.

Zdroj: Info.sk, TASR
