Česká vláda pošle Ukrajine generátory za 10 miliónov korún

Česká vláda pošle Ukrajine generátory v hodnote desať miliónov korún (približne 412.000 eur) ako pomoc pri riešení krízovej situácie v energetike.

Po rokovaní vlády to v pondelok oznámil český minister zahraničných vecí Petr Macinka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Ministerstvo zahraničných vecí po dohode s pánom premiérom a koaličnými partnermi reaguje na kritickú situáciu na Ukrajine, kde v dôsledku ruských útokov dochádza k dlhodobým výpadkom elektriny a miestami aj prerušeniu dodávok vody. V rámci humanitárnej pomoci posielame generátory. Vzhľadom na to, že je rozpočtové provizórium, môžeme na to uvoľniť maximálne desať miliónov korún,“ povedal šéf českej diplomacie.

Odmietol kritiku opozície, že vláda v tejto súvislosti nič nerobí. Podľa jeho slov sa tým zaoberá od piatka minulého týždňa, ale doteraz to nebolo vidieť, lebo sa tým nechcela chváliť. „Možno tí, ktorí nás kritizujú, si myslia, že sa pomáha preto, aby sa tým mohli pochváliť na sociálnych sieťach,“ podotkol.

V občianskej zbierke pod hlavičkou iniciatívy Darček pre Putina Česi od stredy minulého týždňa (21.1.) vyzbierali vyše 127 miliónov korún (viac než päť miliónov eur) na nákup generátorov pre Kyjev. Za solidaritu sa im poďakoval aj prezident Petr Pavel.

Zdroj: Info.sk, TASR
