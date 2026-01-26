Česká vláda pošle Ukrajine generátory za 10 miliónov korún
- DNES - 18:10
- Praha
Česká vláda pošle Ukrajine generátory v hodnote desať miliónov korún (približne 412.000 eur) ako pomoc pri riešení krízovej situácie v energetike.
Po rokovaní vlády to v pondelok oznámil český minister zahraničných vecí Petr Macinka, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Ministerstvo zahraničných vecí po dohode s pánom premiérom a koaličnými partnermi reaguje na kritickú situáciu na Ukrajine, kde v dôsledku ruských útokov dochádza k dlhodobým výpadkom elektriny a miestami aj prerušeniu dodávok vody. V rámci humanitárnej pomoci posielame generátory. Vzhľadom na to, že je rozpočtové provizórium, môžeme na to uvoľniť maximálne desať miliónov korún,“ povedal šéf českej diplomacie.
Odmietol kritiku opozície, že vláda v tejto súvislosti nič nerobí. Podľa jeho slov sa tým zaoberá od piatka minulého týždňa, ale doteraz to nebolo vidieť, lebo sa tým nechcela chváliť. „Možno tí, ktorí nás kritizujú, si myslia, že sa pomáha preto, aby sa tým mohli pochváliť na sociálnych sieťach,“ podotkol.
V občianskej zbierke pod hlavičkou iniciatívy Darček pre Putina Česi od stredy minulého týždňa (21.1.) vyzbierali vyše 127 miliónov korún (viac než päť miliónov eur) na nákup generátorov pre Kyjev. Za solidaritu sa im poďakoval aj prezident Petr Pavel.
Rutte: Európa sa bez Spojených štátov nevie brániť
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v pondelok v príhovore pred Európskym parlamentom vyhlásil, že Európa sa bez Spojených štátov neubráni.
Pavel zrušil schôdzku ústavných činiteľov na hrade, vraj neprišli včas
Český prezident Petr Pavel zrušil pondelkové rokovanie najvyšších ústavných činiteľov, ktoré sa malo uskutočniť popoludní na Pražskom hrade.
Trump po smrteľnej streľbe vysiela do Minnesoty splnomocnenca Homana
Po ďalšom smrteľnom incidente pri zásahu príslušníkov Imigračného a colného úradu prezident Donald Trump do Minnesoty vysiela Toma Homana, ktorý je v jeho administratíve zodpovedný za ochranu hraníc.
Sneh a ľad sužujú Nemecko, v Berlíne zamrzli električkám troleje
Tlaková níž so silným snežením a mrznúcim mrholením spôsobila v pondelok v Nemecku mnohým vodičom, cestujúcim i chodcom značné problémy.