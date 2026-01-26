Rutte: Európa sa bez Spojených štátov nevie brániť
- DNES - 17:56
- Brusel
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie (NATO) Mark Rutte v pondelok v príhovore pred Európskym parlamentom vyhlásil, že Európa sa bez Spojených štátov neubráni.
Vyjadril sa tak v súvislosti s výzvami, aby po snahe USA prevziať kontrolu nad Grónskom Európa pôsobila viac autonómne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a denníka Guardian.
„Ak si tu ešte niekto myslí, že EÚ alebo Európa ako celok sa dokáže brániť bez USA, nech si sníva ďalej,“ vyhlásil Rutte.
Generálny tajomník NATO uviedol, že bez USA v Aliancii by sa európske výdavky na obranu museli masívne zvýšiť až na 10 percent. Zároveň by bolo potrebné zaobstarať si vlastné jadrové kapacity a vynakladať ďalšie „miliardy a miliardy eur“.
Európa podľa neho potrebuje USA, ktoré zas potrebujú NATO. Rutte sa domnieva, že napriek meniacim sa prioritám Washingtonu bude v Európe vždy veľmi silná konvenčná prítomnosť USA.
Česká vláda pošle Ukrajine generátory za 10 miliónov korún
Česká vláda pošle Ukrajine generátory v hodnote desať miliónov korún ako pomoc pri riešení krízovej situácie v energetike.
Pavel zrušil schôdzku ústavných činiteľov na hrade, vraj neprišli včas
Český prezident Petr Pavel zrušil pondelkové rokovanie najvyšších ústavných činiteľov, ktoré sa malo uskutočniť popoludní na Pražskom hrade.
Trump po smrteľnej streľbe vysiela do Minnesoty splnomocnenca Homana
Po ďalšom smrteľnom incidente pri zásahu príslušníkov Imigračného a colného úradu prezident Donald Trump do Minnesoty vysiela Toma Homana, ktorý je v jeho administratíve zodpovedný za ochranu hraníc.
Sneh a ľad sužujú Nemecko, v Berlíne zamrzli električkám troleje
Tlaková níž so silným snežením a mrznúcim mrholením spôsobila v pondelok v Nemecku mnohým vodičom, cestujúcim i chodcom značné problémy.