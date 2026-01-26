  • Články
Pondelok, 26.1.2026
Bratislava

Majerský: Navrhované zmeny rokovacieho poriadku smerujú k obmedzeniu kritiky

  • DNES - 17:41
  • Bratislava
Majerský: Navrhované zmeny rokovacieho poriadku smerujú k obmedzeniu kritiky

KDH podľa jeho lídra podporuje poriadok a kultivovanú diskusiu, no nie za cenu umlčiavania.

Navrhované zmeny rokovacieho poriadku Národnej rady (NR) SR nesmerujú k slušnejšiemu parlamentu, ale k obmedzeniu kritiky. Vyhlásil to líder opozičného KDH Milan Majerský s tým, že v hnutí podporujú poriadok a kultivovanú diskusiu, no nie za cenu umlčiavania.

Slovensko nepotrebuje viac ticha, ale viac pravdy. Vláda tvrdí, že chce prijímať zákony pre ľudí, no sama blokuje schôdze nefunkčnými návrhmi, rušením funkčných úradov a zákonmi šitými na mieru svojim politikom. Nové pravidlá nahradia chaos iba vtedy, ak bude existovať vôľa konať spravodlivo,“ skonštatoval Majerský. Avizuje, že KDH sa k návrhu vyjadrí po preštudovaní jeho finálneho znenia.

Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) spolu s vedením parlamentu v pondelok predstavili návrh zmien v rokovacom poriadku. Po novom má byť na prerokovanie bodu stanovená maximálna dĺžka rozpravy pre všetky poslanecké kluby na 37,5 hodiny, v prípade rozpočtu a programového vyhlásenia vlády to bude dvojnásobok. Zároveň chcú ukotviť etický kódex poslanca, ktorý má upraviť aj povinnosť „primeraného oblečenia“ poslanca. V prípade porušenia tejto povinnosti môže byť poslanec vykázaný zo sály. Poslanci majú o novele rokovacieho poriadku rokovať hneď v úvode schôdze, ktorá sa začína v utorok (27. 1.).

Zdroj: Info.sk, TASR
