Senát pripustí komunikáciu z Threemy ako dôkaz v kauze Kuciak
Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) pripustí komunikáciu z aplikácie Threema zo zaisteného mobilu ako dôkaz v prípade vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka z februára 2018. Vyplýva to z vyjadrenia predsedu senátu Miroslava Mazúcha.
Návrh o nepripustení dôkazu v podobe komunikácie z aplikácie Threema predložil advokát obžalovaného Mariana K. Marek Para. Súd tento návrh zamietol. „Senát prvostupňového súdu je viazaný aj právnym názorom odvolacieho súdu v tejto konkrétnej veci a Najvyšší súd SR v tejto veci rozhodol naposledy 20. mája 2025, pričom v odôvodnení svojho rozhodnutia skonštatoval a vydal pokyn aj na prečítanie správ z aplikácie,“ ozrejmil Mazúch.
Para trvá na tom, že ide o nezákonný dôkaz. „ŠTS povedal iba to, že je viazaný názorom Najvyššieho súdu, ktorý sa k tejto téme vôbec nevyjadril. Budeme pokračovať predložením prejudiciálnej otázky,“ zdôraznil. Obhajoba bude podľa neho s týmto dôkazom pracovať v prospech Mariana K.
Prokurátor Generálnej prokuratúry SR Peter Kysel poukázal na to, že jeho kolegovia dôkazy navrhovali už pri podaní obžaloby. „Je tam aj doplnenie dokazovania zo strany kolegov v odvolacom konaní, kde je žiadosť o extrakciu dát vo väčšom rozsahu. Uvidíme, ako sa súd vysporiada s hodnotením dôkazov ako takým,“ dodal. Podľa splnomocnenca rodiny Kuciakovcov Romana Kvasnicu existujú v tejto kauze aj dáta z ďalších aplikácií, ktoré môžu poslúžiť ako dôkaz.
Na pondelkovom hlavnom pojednávaní vypovedal Darko D., obžalovaný v prípade prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku a Daniela Lipšica. „Nemám žiadnu súvislosť s prípadom,“ zdôraznil. Ako doplnil, pozná sa len so svedkom Iľjom Weissom. Na prípadné otázky procesných strán sa rozhodol neodpovedať. Následne sa čítali aj predchádzajúce výpovede obžalovaného. Dušan K. reagoval, že Darka D. videl po prvý raz na hlavnom pojednávaní v Pezinku.
Predseda senátu pojednávanie krátko pred 17.00 h prerušil. Pokračovať bude v pondelok 9. februára. Plánované sú výsluchy ďalších obžalovaných. Tí však majú právo odmietnuť vypovedať, prípadne absolvovať výsluch až v priebehu konania. Neskôr budú vypočutí aj poškodení a navrhovaní svedkovia.
Pre prípravu vrážd prokurátorov čelí obžalobe okrem Mariana K. a Aleny Zs. aj Dušan K. a Darko D. Objednávka vrážd Žilinku a Lipšica mala prísť podľa obžaloby na jeseň 2017. V prípade Petra Šufliarskeho v roku 2018.
