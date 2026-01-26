Pavel zrušil schôdzku ústavných činiteľov na hrade, vraj neprišli včas
- DNES - 16:45
- Praha
Český prezident Petr Pavel zrušil pondelkové rokovanie najvyšších ústavných činiteľov, ktoré sa malo uskutočniť popoludní na Pražskom hrade. Oznámila to jeho kancelária, informuje spravodajkyňa TASR.
„Prezident republiky ruší dnešnú schôdzku najvyšších ústavných činiteľov. Vzhľadom na to, že aj napriek posunu pôvodne avizovaného začiatku rokovania neboli schopní niektorí z účastníkov dodržať stanovený čas, bude prezident hľadať náhradný termín,“ informoval novinárov hrad.
Schôdzka sa mala pôvodne začať o 15.00 h., neskôr Pavlova kancelária oznámila, že sa jej začiatok posúva o hodinu, pretože ešte stále zasadá vláda. Krátko po 16.00 oznámila úplné zrušenie plánovaného rokovania. Malo ísť o prvé stretnutie českých najvyšších ústavných činiteľov a ministra zahraničných vecí po tom, čo bola ustanovená nová vláda.
Premiér ČR Andrej Babiš sa na tlačovej konferencii po rokovaní vlády prezidentovi za svoju neúčasť ospravedlnil. Vládny kabinet mal podľa jeho slov za sebou svoje najnáročnejšie zasadnutie.
Predseda Poslaneckej snemovne Tomio Okamura dopoludnia uviedol, že návrh záverečnej deklarácie z rokovania, ako ho pripravil Pražský hrad, je pre vládnu koalíciu neprijateľný, pretože má v zahraničnej politike ČR „diametrálne odlišné“ postoje. Predseda Senátu Miloš Vystrčil neskôr na sociálnej sieti X uviedol, že ústavní činitelia od hradu nedostali žiadnu deklaráciu, ale tézy, ktoré „by mohli na stretnutí komunikovať“ určené na pripomienkovanie.
Česká vláda pošle Ukrajine generátory za 10 miliónov korún
Česká vláda pošle Ukrajine generátory v hodnote desať miliónov korún ako pomoc pri riešení krízovej situácie v energetike.
Rutte: Európa sa bez Spojených štátov nevie brániť
Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v pondelok v príhovore pred Európskym parlamentom vyhlásil, že Európa sa bez Spojených štátov neubráni.
Trump po smrteľnej streľbe vysiela do Minnesoty splnomocnenca Homana
Po ďalšom smrteľnom incidente pri zásahu príslušníkov Imigračného a colného úradu prezident Donald Trump do Minnesoty vysiela Toma Homana, ktorý je v jeho administratíve zodpovedný za ochranu hraníc.
Sneh a ľad sužujú Nemecko, v Berlíne zamrzli električkám troleje
Tlaková níž so silným snežením a mrznúcim mrholením spôsobila v pondelok v Nemecku mnohým vodičom, cestujúcim i chodcom značné problémy.