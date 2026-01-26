  • Články
Pavel zrušil schôdzku ústavných činiteľov na hrade, vraj neprišli včas

  • DNES - 16:45
  • Praha
Český prezident Petr Pavel zrušil pondelkové rokovanie najvyšších ústavných činiteľov, ktoré sa malo uskutočniť popoludní na Pražskom hrade. Oznámila to jeho kancelária, informuje spravodajkyňa TASR.

Prezident republiky ruší dnešnú schôdzku najvyšších ústavných činiteľov. Vzhľadom na to, že aj napriek posunu pôvodne avizovaného začiatku rokovania neboli schopní niektorí z účastníkov dodržať stanovený čas, bude prezident hľadať náhradný termín,“ informoval novinárov hrad.

Schôdzka sa mala pôvodne začať o 15.00 h., neskôr Pavlova kancelária oznámila, že sa jej začiatok posúva o hodinu, pretože ešte stále zasadá vláda. Krátko po 16.00 oznámila úplné zrušenie plánovaného rokovania. Malo ísť o prvé stretnutie českých najvyšších ústavných činiteľov a ministra zahraničných vecí po tom, čo bola ustanovená nová vláda.

Premiér ČR Andrej Babiš sa na tlačovej konferencii po rokovaní vlády prezidentovi za svoju neúčasť ospravedlnil. Vládny kabinet mal podľa jeho slov za sebou svoje najnáročnejšie zasadnutie.

Predseda Poslaneckej snemovne Tomio Okamura dopoludnia uviedol, že návrh záverečnej deklarácie z rokovania, ako ho pripravil Pražský hrad, je pre vládnu koalíciu neprijateľný, pretože má v zahraničnej politike ČR „diametrálne odlišné“ postoje. Predseda Senátu Miloš Vystrčil neskôr na sociálnej sieti X uviedol, že ústavní činitelia od hradu nedostali žiadnu deklaráciu, ale tézy, ktoré „by mohli na stretnutí komunikovať“ určené na pripomienkovanie.

Zdroj: Info.sk, TASR
