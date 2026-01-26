Trump po smrteľnej streľbe vysiela do Minnesoty splnomocnenca Homana
- DNES - 16:43
- Washington
Po ďalšom smrteľnom incidente pri zásahu príslušníkov Imigračného a colného úradu (ICE) prezident Donald Trump v pondelok do Minnesoty vysiela Toma Homana, ktorý je v jeho administratíve zodpovedný za ochranu hraníc. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
„Dnes večer posielam Toma Homana do Minnesoty. V tejto oblasti sa neangažoval, ale mnohých tamojších ľudí pozná a má ich rád. Tom je tvrdý, ale spravodlivý a bude podliehať priamo mne,“ napísal americký prezident na svojej sociálnej sieti Truth. Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová doplnila, že Homan bude v Minnesote viesť operácie ICE.
Agenti ICE v sobotu v Minneapolise smrteľne postrelili 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou. Na zverejnených záberoch však podľa Reuters vidieť, že v ruke mal mobilný telefón, ktorým si natáčal agentov. Predtým sa snažil pomôcť žene, ktorú agenti zhodili na zem.
Už 7. januára agenti ICE v Minneapolise smrteľne zranili Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Toto tvrdenie spochybňujú videá z miesta činu, na ktorých vidieť, že Goodovej vozidlo sa agentovi vyhýbalo. Federálne aj štátne policajné manuály uvádzajú: „ak je možné ustúpiť z dráhy vozidla, streľba je neopodstatnená.“
V nedeľu Trump pre denník Wall Street Journal uviedol, že jeho administratíva najnovšiu streľbu preveruje a naznačil, že ICE z Minneapolisu stiahne. „V určitom okamihu odídeme. Odviedli sme tam fenomenálnu prácu,“ vyhlásil.
