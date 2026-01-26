  • Články
Bratislava

Pellegrini požiadal o informácie súvisiace s pozvaním do Rady mieru

Prezident SR Peter Pellegrini si vyžiadal od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR analýzu dokumentov súvisiacich s pozvaním Slovenska na zapojenie sa do Rady mieru. TASR o tom informoval odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

Pellegrini upozornil, že ak by SR zvažovala zapojiť sa do tejto iniciatívy, musia mať jej predstavitelia k dispozícii kompletné a presné informácie. „Ak by Slovenská republika zvažovala zapojenie sa do tejto iniciatívy, musíme presne vedieť, aké sú právne rámce prípadného pôsobenia v Rade mieru, aké sú na to finančné náklady a aký je ústavný postup prípadného schvaľovania prístupových dokumentov,“ uviedla hlava štátu s tým, že až po dôkladnom oboznámení sa so všetkými informáciami je možné viesť zmysluplnú diskusiu.

Kancelária prezidenta SR preto v tejto súvislosti oficiálne požiadala MZVZE o sprístupnenie všetkých interných aj externých analýz, ktoré má k dispozícii v súvislosti s dojednávaním zmluvy, ako aj s prípadnými rizikami v prípade vstupu Slovenska do Rady mieru. Zároveň tiež požiadala o informácie, či ministerstvo považuje doručený dokument za medzinárodnú zmluvu podľa Ústavy SR alebo ide o iný druh medzinárodnej zmluvy, ako aj či by v prípade ratifikácie takejto zmluvy bolo potrebné prijať zákon.

Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD) v sobotu (24. 1.) informoval, že Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta Donalda Trumpa. MZVEZ podľa neho ponuku vyhodnocuje, pretože musí posúdiť súvislosti s vnútroštátnou legislatívou i medzinárodnými záväzkami.

Trump predstavil Radu mieru vo štvrtok (22. 1.) na Svetovom ekonomickom fóre vo švajčiarskom Davose. Pozval do nej približne 60 krajín, presné zloženie však dosiaľ známe nie je. Okrem iných je medzi nimi Rusko, Čína, Európska komisia, Poľsko či Austrália. Účasť odmietli napríklad Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Nórsko, Švédsko a Slovinsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
