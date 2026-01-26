  • Články
SaS: Koalícia chce zmenou rokovacieho poriadku umlčať opozíciu

SaS: Koalícia chce zmenou rokovacieho poriadku umlčať opozíciu

Opozičná strana SaS kritizuje skrátenie rozpravy v rámci návrhu zmien v rokovacom poriadku parlamentu.

Predseda SaS Branislav Gröhling tvrdí, že koalícia chce týmto krokom umlčať opozíciu. Ako povedal na pondelkovej tlačovej konferencii v Košiciach, opozícia by sa v tejto súvislosti mala zamyslieť aj nad podaním na Ústavný súd SR.

Dnešnou témou koalície nie sú lacnejšie potraviny, vyššia životná úroveň ani pomoc ľuďom. Ich témou je zmena rokovacieho poriadku, teda skrátenie času rozpravy v parlamente. Nie preto, aby sa ľuďom žilo lepšie, ale preto, aby umlčali opozíciu a aby sa o predražených tendroch, korupčných kauzách a mafiánskych zákonoch v Národnej rade (NR) SR vôbec nerozprávalo,“ uviedol.

Zdôraznil, že v programe najbližšej schôdze je približne až 190 návrhov zákonov, pričom koalícia ich chce pretlačiť čo najrýchlejšie - bez diskusie a bez kontroly.

Z návrhu zmeny rokovacieho poriadku NR SR podľa neho vyplýva, že poslanci SaS by mali mať v rozprave priestor po 15 minút. „Ak bude tento rokovací poriadok schválený, tak SaS bude mať pri 12 poslancoch na každý jeden zákon v jednom čítaní iba tri hodiny. A my si máme určiť, že kto a kedy bude rozprávať. To je porušenie našich práv. Dostali sme mandát od ľudí, aby sme mohli pomenovať problémy, ktoré sú v zákone. Ako opozícia by sme sa mali zamyslieť aj nad podaním v rámci Ústavného súdu, pretože si myslím, že budú porušované naše práva,“ dodal Gröhling.

Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) spolu s vedením parlamentu v pondelok predstavili návrh zmien v rokovacom poriadku. Po novom má byť na prerokovanie bodu stanovená maximálna dĺžka rozpravy pre všetky poslanecké kluby na 37,5 hodiny, v prípade rozpočtu a programového vyhlásenia vlády to bude dvojnásobok. Zároveň chcú ukotviť etický kódex poslanca, ktorý má upraviť aj povinnosť „primeraného oblečenia“ poslanca. V prípade porušenia tejto povinnosti môže byť poslanec vykázaný zo sály. Poslanci majú o novele rokovacieho poriadku rokovať hneď v úvode schôdze, ktorá sa začína v utorok (27. 1.).

Zdroj: Info.sk, TASR
