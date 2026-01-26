  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 26.1.2026Meniny má Tamara
Bratislava

Dôjde k ďalšiemu ochladeniu? SHMÚ vydal predpoveď na najbližšie dni

  • DNES - 16:09
  • Bratislava
Dôjde k ďalšiemu ochladeniu? SHMÚ vydal predpoveď na najbližšie dni

Aké počasie prinesie záver januára? Meteorológovia zverejnili predpoveď.

Na prelome januára a februára by sa malo výraznejšie ochladiť na severe a východe SR. Studený vzduch bude smerom na juhozápad prenikať v malej hrúbke a jeho prenikaniu budú brániť aj pohoria. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti. V predpovedi tohto ochladenia je však podľa SHMÚ ešte veľká miera neistoty.

Počas týždňa bude pršať

Meteorológovia očakávajú najmä vo štvrtok (29. 1.) veľa dažďa, na horách, najmä vo vyšších polohách, aj sneženie. „V rámci Európy by sa však už od 29. januára a ešte výraznejšie od 30. januára malo rozloženie tlakových útvarov na Európou a priľahlou oblasťou z nášho pohľadu meniť,“ skonštatoval SHMÚ.

Vysvetlil, že vo štvrtok by nad severnou Škandináviou mala mohutnieť tlaková výš, a to až do začiatku februára, pričom jej stred by sa mal postupne presunúť z Fínska až k severnému Uralu. „Po prednej strane uvedenej výše by mal do karpatskej oblasti najmä v nižších hladinách ovzdušia postupne preniknúť od severovýchodu až východu studený vzduch arktického pôvodu. V ňom bude, najmä na severe a východe Slovenska, v samotnom závere januára pravdepodobne aj snežiť, ale zrážky budú väčšinou slabé,“ tvrdia meteorológovia.

Najvyššia denná teplota by podľa ENS predpovede mala byť na začiatku februára na severe väčšinou mínus päť až mínus jeden stupeň Celzia, ale na juhozápade okolo troch stupňov. Na severe a východe SR by malo byť na začiatku februára aj pod mínus desať stupňov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pellegrini požiadal o informácie súvisiace s pozvaním do Rady mieru

Pellegrini požiadal o informácie súvisiace s pozvaním do Rady mieru

DNES - 16:32Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini si vyžiadal od Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR analýzu dokumentov súvisiacich s pozvaním Slovenska na zapojenie sa do Rady mieru.

SaS: Koalícia chce zmenou rokovacieho poriadku umlčať opozíciu

SaS: Koalícia chce zmenou rokovacieho poriadku umlčať opozíciu

DNES - 16:17Domáce

Opozičná strana SaS kritizuje skrátenie rozpravy v rámci návrhu zmien v rokovacom poriadku parlamentu.

Šimečka: Národná rada je voči vláde slabá, nemá rešpekt, preto si ho vynucuje

Šimečka: Národná rada je voči vláde slabá, nemá rešpekt, preto si ho vynucuje

DNES - 15:32Domáce

Michal Šimečka hovorí o snahe umlčať opozíciu.

Drucker: Nebudeme tolerovať pokusy o súkromné obohacovanie na štáte

Drucker: Nebudeme tolerovať pokusy o súkromné obohacovanie na štáte

DNES - 15:24Domáce

Tomáš Drucker sa podľa vlastných slov dostal k závažným informáciám, ktoré posunul OČTK.

Vosveteit.sk
OpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôlOpenAI práve zaradilo Slovensko do programu Education for Countries. Sme medzi prvými na svete, ChatGPT sa dostane do škôl
Vedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakalVedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakal
Vedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujúVedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujú
TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátoraTUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniťVedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúruNáš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtuGmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?
Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobilyTvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP