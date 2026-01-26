  • Články
Bratislava

Nawrocki: Moldavsko je dôkazom toho, ako sa dá dostať z ruskej sféry vplyvu

  • DNES - 15:15
  • Varšava
Nawrocki: Moldavsko je dôkazom toho, ako sa dá dostať z ruskej sféry vplyvu

Moldavsko je príkladom krajiny, ktorej sa podarilo vymaniť z ruskej sféry vplyvu a obhájiť demokratický vývoj.

Vyhlásil to poľský prezident Karol Nawrocki na pondelkovej tlačovej konferencii vo Varšave po rokovaní s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou, informuje varšavský spravodajca TASR.

Nawrocki zdôraznil, že Moldavsko napriek nepriaznivým prognózam dokázalo ubrániť demokraciu a dnes môže slúžiť ako príklad pre ďalšie štáty. „Moldavsko je dôkazom toho, ako sa dá dostať z ruskej zóny vplyvu,“ povedal s tým, že Poľsko bude Kišiňov v tomto procese naďalej podporovať.

Podľa Nawrockého boli hlavnými témami rokovaní bezpečnosť a obrana, spolupráca v oblasti vzdelávania a historickej pamäti, ako aj hospodárske vzťahy. Poľsko podľa neho Moldavsku pomáha aj vysielaním expertov a spoluprácou v oblasti bezpečnosti. Osobitnú pozornosť hlavy štátov venovali otázkam sovietskych zločinov a budovania suverénného historického naratívu.

Moldavská prezidentka Maia Sanduová poďakovala Poľsku za dlhodobú podporu. Uviedla, že po ruskej invázii na Ukrajinu bolo Moldavsko mimoriadne zraniteľné, no vďaka pomoci partnerov dnes už plyn z Ruska nenakupuje. Dodala, že obchod Moldavska s Ruskom klesol pod štyri percentá.

Sanduová upozornila na snahy Moskvy ovplyvňovať vnútorné dianie v jej krajine. Rusko vynaložilo približne dve percentá hrubého domáceho produktu Moldavska na pokusy zasahovať do parlamentných volieb v roku 2025 prostredníctvom dezinformácií, kybernetických útokov a nelegálneho financovania politických strán, pripomenula prezidentka.

Vstup do Európskej únie označila za najistejšiu záruku bezpečnosti a demokracie. Obe krajiny sa podľa nej zhodujú aj v podpore Ukrajiny a v potrebe posilňovať spoluprácu v boji proti hybridným hrozbám.

Zdroj: Info.sk, TASR
