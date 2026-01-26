Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3
- DNES - 15:06
- Žilina
Poklepaním základného kameňa sa v pondelok symbolicky začala výstavba najdlhšieho z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 na Kysuciach.
Na slávnostnom okamihu sa spoločne s ministrom dopravy Jozefom Rážom (nominant Smeru-SD) zúčastnil aj predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Úsek medzi žilinskou mestskou časťou Brodno a Kysuckým Novým Mestom má celkovú dĺžku 11,2 kilometra, pričom práce by podľa podpísanej zmluvy mali trvať 1307 dní.
Podľa Fica má žilinský región v duchu stredoeurópskej dopravy veľmi dôležitú úlohu. „Asi netreba vysvetľovať, aké dôležité je prepojenie zo severu smerom dole na juh. Takéto prepojenie je životne dôležité nielen pre ľudí, ktorí žijú v tomto regióne, ale je životne dôležité pre celé Slovensko a pre celú Európu,“ zdôraznil Fico.
Vo verejnom obstarávaní na výstavbu diaľničného úseku D3 Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto predložilo najvýhodnejšiu ponuku združenie troch stavebných spoločností s vedúcim členom Váhostav. Spolu s firmami Metrostav DS a Duna Aszfalt sa zaviazali postaviť dielo za 398.728.968,25 eura bez dane z pridanej hodnoty. Rovnaké združenie troch firiem stavia aj najkratší úsek D3 medzi Oščadnicou a Čadcou, ktorého výstavba sa rozbehla v závere minulého roka.
„Je to najdlhší úsek D3, ale aj najdrahší. Zároveň nám v rámci verejného obstarávania priniesol aj najväčšiu úsporu. V tomto prípade sa bavíme o cene takmer 400 miliónov eur, ale oproti tej pôvodnej predpokladanej hodnote sme išli až o 110 miliónov eur smerom dole,“ poznamenal Ráž.
Diaľničný úsek sa napojí na už existujúcu diaľnicu D3 z Hričovského Podhradia po žilinskú miestnu časť Brodno. „Diaľnica bude mať 11,2 kilometra, bude obsahovať 16 mostov a jeden ekodukt,“ uviedol generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
Doplnil, že prvé práce sa rozbehli súbežne na všetkých troch chýbajúcich úsekoch D3. „Prebieha odlesňovanie, aktualizácia inventarizácie drevín tam, kde je potrebná. Prebiehajú pyrotechnické prieskumy a tam, kde to dovoľujú poveternostné podmienky, sa začne aj archeologický prieskum,“ priblížil Macháček.
Úsek Žilina, Brodno - Kysucké Nové Mesto je jedným z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3, zvyšnými sú úseky Oščadnica - Čadca, Bukov, II. polprofil a Kysucké Nové Mesto - Oščadnica. Po dokončení jednotlivých úsekov sa diaľničná sieť na Kysuciach rozšíri o 26 kilometrov. Dokončenie D3 je financované z 85 percent z eurofondov a zvyšok zo štátneho rozpočtu. Celková hodnota troch kontraktov mierne presahuje 890 miliónov eur.
