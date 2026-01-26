  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 26.1.2026Meniny má Tamara
Bratislava

Premiér: Od roku 2016 využilo príspevok na pohybové aktivity 850.000 žiakov

  • DNES - 15:05
  • Oščadnica
Premiér: Od roku 2016 využilo príspevok na pohybové aktivity 850.000 žiakov

Od roku 2016 využilo príspevok na pohybové aktivity ako lyžiarske či turistické zájazdy v hodnote 150 eur na študenta 850.000 žiakov druhého stupňa základných škôl a prvého ročníka stredných škôl.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to uviedol v pondelok na tlačovom brífingu v Oščadnici.

Na projekt štát celkovo vynaložil 125 miliónov eur. „Od roku 2016 ubehlo desať rokov, z toho boli dva roky Covidu-19, keď sa podobné veci neorganizovali. Tieto pohybové aktivity sú pod kontrolou inštruktorov, to znamená, že sa tu učia základy, a verím, že mnohí po absolvovaní takéhoto základného lyžiarskeho výcviku sa potom vrátia k lyžovaniu ako možno celoživotnej záľube,“ podotkol Fico s tým, že považuje tento projekt za jeden z najúspešnejších.

Školy na každého žiaka môžu získať príspevok 150 eur, ktorý by mal podľa jeho slov vystačiť na náklady spojené s lyžovaním a so stravou. „Keď je zájazd spojený aj s ubytovaním, tak sa musí očakávať, že sa nejaká suma musí doplatiť,“ doplnil.

Projekt má podľa premiéra výrazný ekonomický prínos pre cestovný ruch. „Ak dohromady 850.000 študentov vynásobíme počtom nocí v pracovnom týždni, tak je to celé 3,4 milióna prenocovaní, čo je obrovská podpora pre takéto zariadenia,“ dodal. Lyžiarske strediská sú podľa neho mimo sviatkov a hlavnej sezóny menej navštevované a práve takéto školské zájazdy vypĺňajú tento priestor.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3

Začína sa výstavba najdlhšieho z chýbajúcich úsekov diaľnice D3

DNES - 15:06Ekonomické

Poklepaním základného kameňa sa v pondelok symbolicky začala výstavba najdlhšieho z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3 na Kysuciach.

PS: Slovensko je rajom pre daňových podvodníkov

PS: Slovensko je rajom pre daňových podvodníkov

DNES - 13:43Ekonomické

Štefan Kišš z Progresívneho Slovenska pripomína, že Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou mierou podvodov na dotáciách a finančných schémach.

Eurokomisia vyšetruje Muskovu platformu X

Eurokomisia vyšetruje Muskovu platformu X

DNES - 12:48Ekonomické

Európska komisia začala vyšetrovať americkú technologickú spoločnosť X. Dôvodom je jej chatbot umelej inteligencie Grok, ktorý generoval sexualizované obrázky žien a detí.

Tibor Gašpar vyzýva na opatrnosť pri Rade mieru, Gröhling hovorí o biznise

Tibor Gašpar vyzýva na opatrnosť pri Rade mieru, Gröhling hovorí o biznise

VČERA - 15:03Ekonomické

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) vyzýva na opatrnosť pri Rade mieru, líder opozičnej strany SaS Branislav Gröhling ju vníma ako biznis amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Vosveteit.sk
Vedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakalVedci bijú na poplach. Nebezpečné améby sa šíria po celom svete, aj tam, kde by ich nikto nečakal
Vedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujúVedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujú
TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátoraTUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniťVedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúruNáš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtuGmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?
Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobilyTvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dátaRansomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP