Maďarsko podá žalobu za nariadenie EÚ o ukončení dovozu ruského plynu

  • DNES - 14:24
  • Budapešť
Maďarsko podá žalobu na Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) kvôli nariadeniu o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu, ktoré bolo v pondelok schválené na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli. Podľa agentúry MTI to uviedol šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Šéf maďarskej diplomacie povedal, že zákaz nákupu ruskej ropy a zemného plynu je v ostrom rozpore so záujmami Maďarska. „Ak nemôžeme nakupovať ropu a zemný plyn z Ruska, znamená to, že účty rodín za energie by sa mohli strojnásobiť a továrne by sa tiež mohli ocitnúť v ťažkej situácii kvôli zvýšeniu cien,“ varoval.

Preto hneď, ako bude toto rozhodnutie oficiálne zverejnené, maďarská vláda predloží svoju žalobu súdnemu dvoru, ktorá smeruje k tomu, aby túto právnu normu SDEÚ zrušil,“ dodal Szijjártó.

Členské štáty Európskej únie v pondelok definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027. Proti schváleniu, na ktoré stačila kvalifikovaná väčšina, hlasovalo Slovensko a Maďarsko.

Podľa ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraja Blanára ide o krok, ktorý musí byť dôkladne vyhodnotený z hľadiska jeho dosahov na energetickú bezpečnosť, konkurencieschopnosť a sociálnu stabilitu členských štátov.

Nemôžeme akceptovať riešenia, ktoré nereflektujú reálne možnosti a špecifiká jednotlivých krajín. Preto sa obrátime na SDEÚ a budeme iniciovať konanie smerujúce k zrušeniu nariadenia REPower EÚ o zákaze dovozu ruských energií,“ informoval Blanár. Zdôraznil, že aj napriek nesúhlasu zostáva Slovensko konštruktívnym partnerom v európskej energetickej politike.

Zdroj: Info.sk, TASR
