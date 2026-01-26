  • Články
Bratislava

Tragédia na sídlisku: V byte našli mŕtve dieťa

  • DNES - 14:08
  • Košice
Tragédia na sídlisku: V byte našli mŕtve dieťa

Privolaní záchranári dieťaťu nedokázali pomôcť.

Pohotovostné zložky zasahovali v pondelok ráno na Podjavorinskej ulici v Košiciach. Informoval o tom denník Korzár, podľa ktorého v byte na sídlisku našli trojmesačné dieťa bez známok života.

„Na miesto bola vyslaná záchranka, no dieťaťu už pomôcť nedokázali,“ uviedol Korzár. Dieťa sa pred príchodom záchranárov snažili oživiť aj miestni.

„Na miesto sme vyslali ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. U maloletej osoby, žiaľ, lekár konštatoval úmrtie,“ potvrdila pre Korzár zástupkyňa hovorkyne záchranárov Martina Fröhlich Činovská.

Polícia nariadila pitvu

Úmrtie dieťaťa v mestskej časti Luník IX potvrdila aj polícia. Jej hovorkyňa Jana Illésová pritom zdôraznila, že okolnosti tragédie sú predmetom vyšetrovania. „Na zistenie presnej príčiny smrti bolo nariadené vykonanie pitvy,“ spresnila.

V prípade začali trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.

Zdroj: Info.sk, sme.sk
