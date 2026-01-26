  • Články
Nemecko očakáva rýchle vyšetrenie ďalšej smrtiacej streľby agentov ICE v USA

  • DNES - 13:52
  • Berlín
Nemecko očakáva rýchle vyšetrenie ďalšej smrtiacej streľby agentov ICE v USA

Nemecká vláda očakáva, že americké orgány „urýchlene“ vyšetria zastrelenie zdravotníka Alexa Prettiho agentmi Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Podľa pondelkového vyjadrenia jedného z hovorcov vlády Sebastiana Hilleho Berlín predpokladá, že „prípad bude rýchlo vyšetrený a objasnený v súlade s princípmi právneho štátu“.

Zdravotník Alex Pretti, 37-ročný americký občan, bol agentmi ICE zastrelený počas razie v Minneapolise v sobotu.

Pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou, ale zábery kolujúce na internete túto verziu nepotvrdzujú. Na jednom z videí overenom agentúrou DPA je vidieť, ako niekoľko maskovaných policajtov násilne zvalí na zem muža, ktorý sa snaží ochrániť ženu, predtým, než zaznie viacero výstrelov.

Už 7. januára agenti ICE v Minneapolise smrteľne zranili rovnako starú Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Aj v tomto prípade existujú o smrteľnom incidente protichodné informácie.

Zdroj: Info.sk, TASR
