Nemecko očakáva rýchle vyšetrenie ďalšej smrtiacej streľby agentov ICE v USA
- DNES - 13:52
- Berlín
Nemecká vláda očakáva, že americké orgány „urýchlene“ vyšetria zastrelenie zdravotníka Alexa Prettiho agentmi Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Podľa pondelkového vyjadrenia jedného z hovorcov vlády Sebastiana Hilleho Berlín predpokladá, že „prípad bude rýchlo vyšetrený a objasnený v súlade s princípmi právneho štátu“.
Zdravotník Alex Pretti, 37-ročný americký občan, bol agentmi ICE zastrelený počas razie v Minneapolise v sobotu.
Pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou, ale zábery kolujúce na internete túto verziu nepotvrdzujú. Na jednom z videí overenom agentúrou DPA je vidieť, ako niekoľko maskovaných policajtov násilne zvalí na zem muža, ktorý sa snaží ochrániť ženu, predtým, než zaznie viacero výstrelov.
Už 7. januára agenti ICE v Minneapolise smrteľne zranili rovnako starú Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom. Aj v tomto prípade existujú o smrteľnom incidente protichodné informácie.
Maďarsko podá žalobu za nariadenie EÚ o ukončení dovozu ruského plynu
Maďarsko podá žalobu na Súdny dvor Európskej únie kvôli nariadeniu o postupnom ukončení dovozu ruského zemného plynu, ktoré bolo schválené na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli.
Bezpečnostné hrozby z Ruska nabrali na intenzite, varuje Lotyšsko
Lotyšský Úrad na ochranu ústavy varuje pred silnejúcimi hrozbami zo strany Ruska v Európe. Uviedol to vo výročnej správe za rok 2025.
Štáty EÚ definitívne schválili zákaz dovozu plynu z Ruska, SR bola proti
Členské štáty Európskej únie v pondelok definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027.
Snehová kalamita má desiatku obetí, bez elektriny sú státisíce domácností
V dôsledku snehovej kalamity Fern, ktorá zasiahla rozsiahle oblasti Spojených štátov, prišlo o život najmenej desať ľudí.