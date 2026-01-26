PS: Slovensko je rajom pre daňových podvodníkov
Štefan Kišš z Progresívneho Slovenska pripomína, že Slovensko patrí medzi krajiny s vysokou mierou podvodov na dotáciách a finančných schémach.
Slovensko je rajom pre daňových podvodníkov, najmä s daňou z pridanej hodnoty (DPH). Pri podvodoch ide o úniky v stámiliónoch eur, ktoré chýbajú v rozpočte. Slovensko je tiež krajinou, kde sa darí firmám, ktoré fungujú ako koncové firmy na prevod špinavých peňazí z podvodov, predtým ako odídu na účty do tretích krajín. Uviedli to na tlačovej besede predstavitelia opozičného Progresívneho Slovenska (PS) s odvolaním sa aj na minuloročné informácie z Európskej prokuratúry (EPPO).
„Kvôli ich (vlády, pozn. TASR) babráctvu, kvôli tomu, že horšie vyberajú dane, strácame ročne 400 miliónov eur len na DPH, čo je najväčšia daň zo všetkých na Slovensku. Podobne strácame aj na ostatných daniach. Keď sa to takto nazbiera, tak sa to blíži k sume 1,8 miliardy eur, čo je toľko, čo chýba v rozpočte ministra financií,“ priblížil člen Výboru Národnej rady (NR) SR pre financie a rozpočet Štefan Kišš.
Vláda podľa neho predstavila prezentáciu s opatreniami na zlepšenie situácie, ale zatiaľ sa to neprejavilo v konkrétnych krokoch, ani riešeniach a už vôbec nie v lepšom výbere daní. „Preto my ako poslanci NR SR vyzývame uznesením vládu, aby predstavila stratégiu, aby sa naozaj zlepšoval výber daní,“ podčiarkol.
„Žiaľ, naša krajina patrí medzi krajiny s vysokou mierou podvodov na dotáciách a finančných schémach, ktoré sú podporované z rozpočtu EÚ. V súčasnosti má EPPO rozpracovaných viac ako 120 prípadov v tejto oblasti, pričom sa odhaduje škoda len na tých, ktoré sa týkajú plánu obnovy na takmer 300 miliónov eur,“ zdôraznila podpredsedníčka Výboru NR SR pre európske záležitosti Beáta Jurík.
Slovensko v dôsledku týchto podvodov na DPH podľa Jurík prichádza o finančné prostriedky, ktoré mali slúžiť na to, aby SR mala modernú zdravotnú starostlivosť, moderné školy, kvalitné verejné služby a infraštruktúru.
„A namiesto toho ich páchatelia trestnej činnosti zneužívajú na sebaobohacovanie a aj podkopávanie právneho štátu. EPPO zistila, že viac ako 4700 podozrivých spoločností v 172 prebiehajúcich vyšetrovaných prípadoch podvodov na DPH má väzby na Slovenskú republiku. Inak povedané, to predstavuje viac ako jednu tretinu všetkých vyšetrovaných prípadov. SR je tak doslova rajom pre podvodníkov s DPH. Len v ôsmich aktuálne vyšetrovaných prípadoch, ktoré sú viazané na Slovensko, škoda presahuje pol miliardy eur,“ spresnila Jurík.
PS vyzýva vládu, aby predstavila reálny plán opatrení, ktoré urobí pre to, aby Slovensko nebolo rajom pre daňové podvody, aby sa tu nezakladali firmy, ktoré „prepierajú“ špinavé peniaze do tretích krajín. „Očakávame, že takéto uznesenie a takáto debata naozaj v parlamente prebehne. Ak sa tak nestane, je to jasný dôkaz toho, že tejto vládnej koalícii vôbec nezáleží na peniazoch pre všetkých občanov tejto krajiny, ale záleží im len na vlastných kšeftoch,“ dodala podpredsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Števulová.
