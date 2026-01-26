  • Články
Bratislava

Bezpečnostné hrozby z Ruska nabrali na intenzite, varuje Lotyšsko

Bezpečnostné hrozby z Ruska nabrali na intenzite, varuje Lotyšsko

Lotyšský Úrad na ochranu ústavy varuje pred silnejúcimi hrozbami zo strany Ruska v Európe. Uviedol to vo výročnej správe za rok 2025. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Rusko podľa úradu v súčasnosti nepredstavuje pre túto pobaltskú krajinu, ktorá je členom EÚ i NATO, priamu hrozbu. Niektoré signály, ako napríklad ruské naratívy a propaganda o Lotyšsku, však poukazujú na možné dlhodobé plány, uvádza sa v správe.

Podľa lotyšskej spravodajskej služby sa vnímanie Západu ako existenčnej hrozby v Moskve zintenzívnilo. Rusko sa už teraz vníma v priamej konfrontácii so Západom – nielen na Ukrajine, ale aj z globálneho a ideologického pohľadu. Toto vnímanie zvyšuje riziko chybných výpočtov a znamená výrazný nárast bezpečnostných rizík pre Európu, uvádza sa ďalej v správe.

Podľa lotyšskej spravodajskej služby Rusko v roku 2025 nielenže pokračovalo vo svojich aktivitách proti Západu, organizovalo sabotáže a dezinformačné kampane, ale preukázalo aj vôľu a pripravenosť vykonávať kybernetické útoky na priemyselné riadiace systémy v Lotyšsku i v západných krajinách. Cieľom bolo vytvoriť neistotu a nedôveru medzi obyvateľstvom a podkopať jednotu Západu v otázke podpory Ukrajiny, cituje DPA.

Lotyšsko na východe hraničí s Ruskom a jeho spojencom Bieloruskom, a je blízkym spojencom a podporovateľom Ukrajiny, ktorá sa takmer štyri roky bráni voči ruskej vojenskej invázii.

Z našich pozorovaní vyplýva, že vnímanie Lotyšska Ruskom sa čoraz viac podobá tomu, aké malo voči Ukrajine pred vojnou,“ píše úrad v správe. Ako dodáva, tento čoraz negatívnejší pohľad na Lotyšsko by mohol z dlhodobého hľadiska viesť k agresívnejším ruským rozhodnutiam – aj keď to momentálne nie je pre Moskvu prioritou.

Zdroj: Info.sk, TASR
Štáty EÚ definitívne schválili zákaz dovozu plynu z Ruska, SR bola proti

Štáty EÚ definitívne schválili zákaz dovozu plynu z Ruska, SR bola proti

DNES - 10:54Zahraničné

Členské štáty Európskej únie v pondelok definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027.

Snehová kalamita má desiatku obetí, bez elektriny sú státisíce domácností

Snehová kalamita má desiatku obetí, bez elektriny sú státisíce domácností

DNES - 10:32Zahraničné

V dôsledku snehovej kalamity Fern, ktorá zasiahla rozsiahle oblasti Spojených štátov, prišlo o život najmenej desať ľudí.

Čína tvrdí, že obchodná dohoda s Kanadou „nie je namierená proti tretej strane“

Čína tvrdí, že obchodná dohoda s Kanadou „nie je namierená proti tretej strane“

DNES - 10:21Zahraničné

Predbežná obchodná dohoda medzi Čínou a Kanadou nie je namierená proti žiadnej tretej strane, uviedol v pondelok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.

Austráliu zasiahla vlna horúčav, v nedeľu namerali 48,5 stupňa Celzia

Austráliu zasiahla vlna horúčav, v nedeľu namerali 48,5 stupňa Celzia

DNES - 8:33Zahraničné

Austrálske úrady vydali varovania pred vlnou horúčav pre väčšinu územia krajiny v čase, keď milióny obyvateľov oslavujú Deň Austrálie.

