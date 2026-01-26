Eurokomisia vyšetruje Muskovu platformu X
- DNES - 12:48
- Brusel
Európska komisia (EK) začala vyšetrovať americkú technologickú spoločnosť X. Dôvodom je jej chatbot umelej inteligencie Grok, ktorý generoval sexualizované obrázky žien a detí. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
EK podozrieva firmu miliardára Elona Muska, že pri zavádzaní umelej inteligencie na svojej platforme zle vyhodnotila a dostatočne nepotlačila súvisiace riziká. „Nekonsenzuálne sexuálne deepfaky žien a detí sú násilnou, neprijateľnou formou ponižovania,“ uviedla v pondelok podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová.
EK vo vyhlásení uviedla, že preverí, či X dodržiava svoje povinnosti, ktoré jej ukladá legislatívou Európskej únie (EÚ) vrátane povinnosti „starostlivo posudzovať a zmierňovať systémové riziká“.
„To zahŕňa riziká spojené so šírením nelegálneho obsahu v EÚ, ako sú manipulované sexuálne explicitné obrázky vrátane materiálu, ktorý môže predstavovať sexuálne zneužívanie detí,“ uviedla EK. „Zdá sa, že tieto riziká sa už naplnili a spôsobili občanom EÚ vážnu ujmu.“
Sociálna sieť X Elona Muska čelí v posledných týždňoch ostrej kritike po tom, čo Grok umožnil používateľom digitálne nahrádzať oblečenie žien bikinami a v niektorých prípadoch vytvárať sexualizované zobrazenia maloletých. Po rozsiahlej medzinárodnej kritike zaviedla platforma X v polovici januára určité obmedzenia.
Tibor Gašpar vyzýva na opatrnosť pri Rade mieru, Gröhling hovorí o biznise
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar (Smer-SD) vyzýva na opatrnosť pri Rade mieru, líder opozičnej strany SaS Branislav Gröhling ju vníma ako biznis amerického prezidenta Donalda Trumpa.
O. Blume: Bez zníženia ciel nebude možné postaviť v USA závod na výrobu áut Audi
Nemecká automobilka Volkswagen nebude môcť postaviť v USA závod na výrobu áut značky Audi, ak budú v platnosti súčasné dovozné clá.
Denisa Saková: Neporiadok v dátach ovplyvnil energopomoc 1,5 % domácností
Nekonzistentné dáta o obyvateľoch v štátnych databázach mohli ovplyvniť vyplatenie energopomoci pre asi 1 % až 1,5 % domácností a nie pre 10 %, ako tvrdia niektoré médiá.
Trump uvalil na lode prepravujúce iránsku ropu sankcie, ceny ropy vzrástli o 3 %
Ceny ropy vzrástli v piatok zhruba o 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 66 USD za barel (159 litrov).