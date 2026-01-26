  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 26.1.2026Meniny má Tamara
Bratislava

Polícia hľadá 13-ročnú školáčku: Tu ju videli naposledy

  • DNES - 12:16
  • Bánovce nad Bebravou
Polícia hľadá 13-ročnú školáčku: Tu ju videli naposledy

Dievča naposledy videli na autobusovej stanici. Od nedele sa neozvala rodine ani blízkym.

Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnej 13-ročnej Vivien Balážovej z Bánoviec nad Bebravou.

Dievča naposledy videli v nedeľu (25. 1.) popoludní na autobusovej stanici v Bánovciach nad Bebravou, doteraz nepodalo žiadnu správu o svojom súčasnom pobyte. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.

Opis nezvestnej

Nezvestné dievča je vysoké približne 160 centimetrov, strednej postavy. Má hnedé oči a tmavé čierne vlasy dlhé po plecia. Naposledy malo na sebe oblečenú čiernu zimnú bundu, tmavý crop top, čierne nohavice a obuté malo čierne tenisky.

Foto: facebook.com/KRPZTN

Akékoľvek informácie o nezvestnej, jej pohybe alebo pobyte môžu občania oznámiť na známe číslo 158 alebo formou súkromnej správy na stránke trenčianskej krajskej polície na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ministerstvo školstva zavádza vzdelávacie účty pre dospelých

Ministerstvo školstva zavádza vzdelávacie účty pre dospelých

DNES - 11:36Domáce

Individuálne vzdelávacie účty budú prepojené s jednotným portálom.

SaS podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo sabotáže

SaS podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo sabotáže

DNES - 11:16Domáce

SaS podáva pre nerokovanie o návrhoch na odvolávanie vlády trestné oznámenie.

Chodca na priechode zrazilo auto, zraneniam podľahol

Chodca na priechode zrazilo auto, zraneniam podľahol

DNES - 11:05Domáce

Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Pri nehode v okrese Komárno sa ťažko zranili dvaja ľudia

Pri nehode v okrese Komárno sa ťažko zranili dvaja ľudia

DNES - 10:24Domáce

Pri dopravnej nehode v okrese Komárno sa ťažko zranili dvaja ľudia.

Vosveteit.sk
Vedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujúVedcom sa podarilo vytlačiť jednoduché tkanivá a „mini-orgány“. Transplantácie bez darcov sa približujú
TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátoraTUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniťVedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúruNáš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtuGmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?
Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobilyTvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dátaRansomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciuChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP