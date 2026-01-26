  • Články
Bratislava

SaS podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo sabotáže

  DNES - 11:16
SaS podáva pre nerokovanie o návrhoch na odvolávanie vlády trestné oznámenie.

Opozičná strana SaS podáva trestné oznámenie pre podozrenie zo sabotáže. Dôvodom má byť nerokovanie o predložených návrhoch na odvolávanie členov vlády či celého vládneho kabinetu. Koalícia sa podľa SaS týmto bodom vyhýba cielene, niektoré návrhy pritom v parlamente čakajú na prerokovanie viac ako rok. Na brífingu pred Generálnou prokuratúrou SR to v pondelok uviedla poslankyňa za SaS Mária Kolíková.

Čelíme naozaj bezprecedentnému aktu zo strany vládnej koalície. Už niekoľko mesiacov, v niektorých prípadoch je to viac ako rok, vládna koalícia nedáva priestor, aby sa vláda zodpovedala parlamentu. To je základ parlamentnej demokracie, aby vláda predstúpila pred parlament, ak najmenej pätina poslancov je presvedčených, že je namieste, aby člen vlády alebo celá vláda skladala účty,“ skonštatovala Kolíková.

Podľa SaS sa vládna koalícia vyhýba prerokovaniu návrhov na odvolávanie členov vlády či celého kabinetu zámerne a organizovanie. Hlavnú zodpovednosť v tomto smere má podľa strany predseda Národnej rady (NR) Richard Raši (Hlas-SD).

Tým, že sa o tých návrhoch nerokuje, sa vyprázdňuje ústavný rozmer kontroly vlády parlamentom. Predseda NR SR nielenže to sám nezaradí ako prvé body alebo niekde dopredu, kde je šanca o tom rokovať, ale zaraďuje to na koniec, koalícia tie body termínuje na také časy, keď už je pravdepodobné, že NR SR nebude rokovať alebo bude rokovať o niečom inom a dokonca odsúva tie body, vypúšťa ich z programu rokovania schôdze,“ priblížil poslanec SaS Ondrej Dostál.

Opozičná SaS tiež pripomenula, že ak poslanci podajú návrh na vyslovenie nedôvery voči celej vláde alebo jej členovi, takáto schôdza parlamentu by mala byť zvolaná do siedmich dní.

Bohužiaľ, stalo sa počas fungovania tejto vlády, že ak boli aj zvolané schôdze, tak boli zmarené,“ dodala Kolíková s tým, že v parlamente čakajú návrhy na odvolávanie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD), ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej, ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (obaja nominanti SNS), ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) ministra investícií Samuela Migaľa (nezávislý) aj návrh na vyslovenie celej vlády.

Zdroj: Info.sk, TASR
