Chodca na priechode zrazilo auto, zraneniam podľahol

Chodca na priechode zrazilo auto, zraneniam podľahol

Polícia začala vo veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.

Po nedeľnej (25. 1.) dopravnej nehode v Košiciach prišiel o život 43-ročný muž, ktorého auto zrazilo na priechode pre chodcov. Pre TASR to uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.

Podľa doterajších zistení vodič, ktorý v nedeľu krátko pred 18.30 h viedol osobné motorové vozidlo zn. Renault po ceste I/16 v smere od Šace do mesta Košice, nedal prednosť chodcovi, ktorý vstúpil na neriadený, riadne označený priechod pre chodcov a do chodca narazil,“ spresnila s tým, že chodec prechádzal cez cestu smerom k autobusovej zastávke.

Muža v život ohrozujúcom stave previezli záchranári do nemocnice, kde zraneniam napokon podľahol. K zraneniam iných osôb nedošlo.

Vodičovi na mieste zadržali preukaz

Vodiča na mieste podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Vodičský preukaz mu zadržali a ďalšiu jazdu zakázali.

To, či bol pod vplyvom alkoholu, prípadne iných návykových látok nebohý chodec, určí v nemocnici odobratý biologický materiál,“ dodala.

Polícia vodičov a chodcov opätovne vyzýva na maximálnu opatrnosť a rešpektovanie pravidiel cestnej premávky, a to najmä v blízkosti priechodov pre chodcov.

Zdroj: Info.sk, TASR
