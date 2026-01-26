Štáty EÚ definitívne schválili zákaz dovozu plynu z Ruska, SR bola proti
- DNES - 10:54
- Brusel
Členské štáty Európskej únie v pondelok definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027.
Proti schváleniu, na ktoré stačila kvalifikovaná väčšina, hlasovalo Slovensko a Maďarsko. Budapešť avizovala, že zákaz napadne na Súdnom dvore EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Nariadenie RePowerEU počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy. Úplný zákaz má začať platiť od konca tohto roka pre LNG a pre potrubný plyn 30. septembra 2027, najneskôr však 1. novembra 2027 v prípade, že bude mať daná krajina pred vykurovacou sezónou problémy s naplnením svojich zásobníkov iným než ruským plynom.
Zákaz schválili ministri pri finálnom hlasovaní na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli. Umožnili tým, že sa z plánu stalo nariadenie, ktoré bude teraz zverejnené v úradnom vestníku. Platnosť nariadenie nadobudne deň po zverejnení a bude sa vzťahovať na všetky členské štáty EÚ.
„Od dnešného dňa bude energetický trh EÚ silnejší, odolnejší a diverzifikovanejší. Zbavujeme sa škodlivej závislosti od ruského plynu a v duchu solidarity a spolupráce robíme významný krok smerom k autonómnej energetickej únii,“ uviedol vo vyhlásení cyperský minister energetiky Michael Damianos, ktorého krajina predsedá Rade EÚ.
Krajiny EÚ majú pred povolením dovozu plynu do Únie overiť štát jeho pôvodu. Pri nedodržaní nových pravidiel vyplývajúcich z nariadenia môžu hroziť maximálne pokuty vo výške najmenej 2,5 milióna eur pre fyzické osoby a najmenej 40 miliónov eur pre spoločnosti.
Do 1. marca tohto roka musia štáty EÚ pripraviť národné plány na diverzifikáciu dodávok plynu a identifikovať možné výzvy pri nahradzovaní plynu z Ruska. Spoločnosti budú na tento účel povinné oznámiť Európskej komisii a príslušným úradom všetky zostávajúce zmluvy na dodávky ruského plynu. Krajiny EÚ, ktoré stále dovážajú ruskú ropu, budú musieť predložiť aj plány diverzifikácie zdrojov.
Zároveň v prípade vyhlásenia núdzovej situácie a vážneho ohrozenia bezpečnosti dodávok v jednej alebo viacerých krajinách EÚ môže Brusel pozastaviť zákaz dovozu ruského plynu na obdobie najviac štyroch týždňov.
