  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 26.1.2026Meniny má Tamara
Bratislava

Štáty EÚ definitívne schválili zákaz dovozu plynu z Ruska, SR bola proti

  • DNES - 10:54
  • Brusel
Štáty EÚ definitívne schválili zákaz dovozu plynu z Ruska, SR bola proti

Členské štáty Európskej únie v pondelok definitívne schválili zákaz dovozu ruského plynu najneskôr od konca roka 2027.

Proti schváleniu, na ktoré stačila kvalifikovaná väčšina, hlasovalo Slovensko a Maďarsko. Budapešť avizovala, že zákaz napadne na Súdnom dvore EÚ. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.

Nariadenie RePowerEU počíta s právne záväzným a postupným zákazom dovozu skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynu prostredníctvom plynovodov z Ruska do Európy. Úplný zákaz má začať platiť od konca tohto roka pre LNG a pre potrubný plyn 30. septembra 2027, najneskôr však 1. novembra 2027 v prípade, že bude mať daná krajina pred vykurovacou sezónou problémy s naplnením svojich zásobníkov iným než ruským plynom.

Zákaz schválili ministri pri finálnom hlasovaní na zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v Bruseli. Umožnili tým, že sa z plánu stalo nariadenie, ktoré bude teraz zverejnené v úradnom vestníku. Platnosť nariadenie nadobudne deň po zverejnení a bude sa vzťahovať na všetky členské štáty EÚ.

„Od dnešného dňa bude energetický trh EÚ silnejší, odolnejší a diverzifikovanejší. Zbavujeme sa škodlivej závislosti od ruského plynu a v duchu solidarity a spolupráce robíme významný krok smerom k autonómnej energetickej únii,“ uviedol vo vyhlásení cyperský minister energetiky Michael Damianos, ktorého krajina predsedá Rade EÚ.

Krajiny EÚ majú pred povolením dovozu plynu do Únie overiť štát jeho pôvodu. Pri nedodržaní nových pravidiel vyplývajúcich z nariadenia môžu hroziť maximálne pokuty vo výške najmenej 2,5 milióna eur pre fyzické osoby a najmenej 40 miliónov eur pre spoločnosti.

Do 1. marca tohto roka musia štáty EÚ pripraviť národné plány na diverzifikáciu dodávok plynu a identifikovať možné výzvy pri nahradzovaní plynu z Ruska. Spoločnosti budú na tento účel povinné oznámiť Európskej komisii a príslušným úradom všetky zostávajúce zmluvy na dodávky ruského plynu. Krajiny EÚ, ktoré stále dovážajú ruskú ropu, budú musieť predložiť aj plány diverzifikácie zdrojov.

Zároveň v prípade vyhlásenia núdzovej situácie a vážneho ohrozenia bezpečnosti dodávok v jednej alebo viacerých krajinách EÚ môže Brusel pozastaviť zákaz dovozu ruského plynu na obdobie najviac štyroch týždňov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Snehová kalamita má desiatku obetí, bez elektriny sú státisíce domácností

Snehová kalamita má desiatku obetí, bez elektriny sú státisíce domácností

DNES - 10:32Zahraničné

V dôsledku snehovej kalamity Fern, ktorá zasiahla rozsiahle oblasti Spojených štátov, prišlo o život najmenej desať ľudí.

Čína tvrdí, že obchodná dohoda s Kanadou „nie je namierená proti tretej strane“

Čína tvrdí, že obchodná dohoda s Kanadou „nie je namierená proti tretej strane“

DNES - 10:21Zahraničné

Predbežná obchodná dohoda medzi Čínou a Kanadou nie je namierená proti žiadnej tretej strane, uviedol v pondelok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.

Austráliu zasiahla vlna horúčav, v nedeľu namerali 48,5 stupňa Celzia

Austráliu zasiahla vlna horúčav, v nedeľu namerali 48,5 stupňa Celzia

DNES - 8:33Zahraničné

Austrálske úrady vydali varovania pred vlnou horúčav pre väčšinu územia krajiny v čase, keď milióny obyvateľov oslavujú Deň Austrálie.

Brazília: Blesk udrel do zhromaždenia na podporu Bolsonara, zranil 72 ľudí

Brazília: Blesk udrel do zhromaždenia na podporu Bolsonara, zranil 72 ľudí

DNES - 8:15Zahraničné

Blesk udrel v nedeľu do skupiny ľudí zhromaždených na politickom podujatí v Brazílii, uviedli tamojšie médiá s odvolaním sa na zdroje hasičov. Ošetriť museli dovedna 72 osôb.

Vosveteit.sk
TUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátoraTUSR varuje pred novým typom šmejdov. Takto ťa pod nátlakom prinútia zmeniť operátora
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniťVedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúruNáš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtuGmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?
Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobilyTvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dátaRansomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciuChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP