Snehová kalamita má desiatku obetí, bez elektriny sú státisíce domácností

  • DNES - 10:32
  • Washington
V dôsledku snehovej kalamity Fern, ktorá zasiahla rozsiahle oblasti Spojených štátov, prišlo o život najmenej desať ľudí. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP. Televízia CNN informovala, že obetí je už najmenej 11.

Starosta New Yorku Zohran Mamdani uviedol, že počas víkendu našli vonku v mrazivých teplotách päť mŕtvych. Aj keď nepotvrdil, že tieto úmrtia sú priamo spôsobené počasím, novinárom povedal, že „niet silnejšieho pripomenutia, aký nebezpečný je extrémny chlad“.

V Texase zase úrady potvrdili tri úmrtia vrátane 16-ročného dievčaťa, ktoré zahynulo pri nehode na saniach. Dve osoby zomreli na podchladenie v Louisiane.

Mrazivé počasie v USA má pretrvávať aj v najbližších dňoch, pričom výstrahy pred extrémnym chladom sa týkajú území obývaných takmer 90 miliónmi ľudí. Bez dodávok elektriny je stále viac ako 800.000 domácností.

V Tennessee, kde sneh a ľad poškodil elektrické vedenia, zostalo bez dodávok vyše 300.000 domácností, zatiaľ čo v Louisiane, Mississipi a Georgii – kde sú takéto snehové kalamity menej časté – zaznamenali viac ako 100.000 výpadkov elektriny v každom štáte.

Úrady od Texasu po Severnú Karolínu a New York vyzvali obyvateľov, aby zostali doma. „Nevychádzajte na cesty, ak to nie je absolútne nevyhnutné,“ uviedla texaská divízia krízového riadenia na sociálnej sieti.

V nedeľu sa snehová kalamita presúvala na severovýchod a priniesla sneh či mrznúci dážď do hustejšie obývaných miest vrátane Philadelphie, New Yorku a Bostonu. Najmenej 20 štátov a hlavné mesto USA Washington vyhlásili stav núdze. Federálne úrady v pondelok zatvorili svoje kancelárie.

Niekoľko hlavných letísk vo Washingtone, Philadelphii a New Yorku zrušilo takmer všetky lety na celý deň. Podľa portálu flightaware.com od soboty zrušili v USA už viac ako 19.000 prichádzajúcich i odchádzajúcich letov.

Prezident Donald Trump v sobotu na svojej sociálnej sieti napísal, že „situáciu budeme stále sledovať a udržiavať kontakt so všetkými štátmi počas tejto búrky. Buďte v bezpečí a zostaňte v teple“!

Zdroj: Info.sk, TASR
© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP