Pri nehode v okrese Komárno sa ťažko zranili dvaja ľudia

Pri dopravnej nehode v okrese Komárno sa ťažko zranili dvaja ľudia.
Nehoda sa stala na ceste medzi obcami Svätý Peter a Hurbanovo v sobotu 24. januára v popoludňajších hodinách. Vodič Fiatu Punto z doposiaľ presne nezistených príčin prešiel do protismeru, kde čelne narazil do Škody Roomster, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Ťažké zranenia utrpeli pri nehode 60-ročný vodič Fiatu a jeho spolujazdkyňa. Obaja boli prevezení do nemocnice. Vodiča Škody podrobili policajti na mieste nehody dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom.
Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania polície.
Na ŠTS sa opätovne začína proces v kauze objednávky vraždy Jána Kuciaka
Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku sa v pondelok začína už v poradí tretí súdny proces v kauze objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka.
SHMÚ: Výstrahy prvého stupňa pred hmlou platia pre celé územie krajiny
Výstrahy prvého stupňa pred hmlou platia v pondelok ráno pre celú krajinu.
Zapojenie SR do Rady mieru treba podľa Kaliňáka a Majerského zanalyzovať
Pred zapojením SR do Trumpovej Rady mieru treba aj zanalyzovať, či je členstvo v súlade s právnym poriadkom Slovenska.
SNS vyzvala premiéra, aby odmietol členstvo v Rade mieru
Slovenská národná strana vyzvala predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby v mene SR odmietol ponúknuté členstvo v tzv. Rade mieru.