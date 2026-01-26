  • Články
Čína tvrdí, že obchodná dohoda s Kanadou „nie je namierená proti tretej strane“

  • DNES - 10:21
  • Peking
Predbežná obchodná dohoda medzi Čínou a Kanadou nie je namierená proti žiadnej tretej strane, uviedol v pondelok hovorca čínskeho ministerstva zahraničných vecí Kuo Ťia-kchun.

Vyjadril sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil uvalením 100-percentných ciel na Kanadu v prípade, že uzavrie obchodnú dohodu s Čínou.

Čína a Kanada nadviazali nový typ strategického partnerstva...nie je namierené proti žiadnej tretej strane,“ povedal hovorca čínskeho rezortu diplomacie. „Čína sa zasadzuje za to, aby národy pristupovali k medzištátnym vzťahom s mentalitou víťaz-víťaz namiesto mentality nulového súčtu a prostredníctvom spolupráce namiesto konfrontácie,“ dodal.

Kanadský premiér Mark Carney tento mesiac navštívil Čínu a strany oznámili dohodu, na základe ktorej Peking zníži clá na dovoz kanadské produkty z repky olejnej a umožní kanadským návštevníkom vstup do krajiny bez víz.

Americký prezident však v sobotu kritizoval túto dohodu a pohrozil Kanade clami. Susednej krajine zároveň odkázal, že ju Čína „úplne pohltí, zničí jej podniky, spoločenskú štruktúru a všeobecný spôsob života“.

Po tomto vyjadrení Trumpa americký minister financií Scott Bessent pre médiá povedal, že USA nemôžu dovoliť, aby sa Kanada stala „bránou, cez ktorú Číňania zaplavia USA svojimi lacnými tovarmi“.

Trump minulý rok uvalil 35-percentné clá na tovar dovážaný z Kanady, následne v októbri ich zvýšil o desať percentuálnych bodov. Washington tvrdí, že Ottawa zlyhala v boji proti pašovaniu drogy fentanyl do USA, hoci podľa Carneyho z Kanady prichádza iba jedno percento z celkového dovozu tejto drogy do Spojených štátov a Kanada intenzívne pracuje na znížení jeho objemov.

V uplynulom období narastá napätie medzi Kanadou a Spojenými štátmi po Carneyho kritike Trumpovho záujmu o Grónsko.

Zdroj: Info.sk, TASR
