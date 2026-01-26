Austráliu zasiahla vlna horúčav, v nedeľu namerali 48,5 stupňa Celzia
- DNES - 8:33
- Canberra
Austrálske úrady vydali varovania pred vlnou horúčav pre väčšinu územia krajiny v čase, keď milióny obyvateľov oslavujú Deň Austrálie.
Meteorológovia očakávajú, že najvyššie teploty budú v utorok v južných štátoch Viktória a Južná Austrália, a to výrazne nad 40 stupňov Celzia.
V nedeľu zaznamenali v Južnej Austrálii teploty až 48,5 stupňov Celzia. Uviedol to úrad, ktorý zároveň varuje pred nebezpečenstvom vzniku požiarov v niektorých častiach krajiny. Viaceré podujatia pri príležitosti pondelňajšieho štátneho sviatku preto z bezpečnostných dôvodov zrušili. Dvadsiaty šiesty január je výročím vylodenia prvej britskej flotily v roku 1788, ktorým sa začalo obdobie kolonizácie.
Okrem štátov Viktória a Južná Austrália úrady vydali varovania pred vlnou horúčav aj v Novom Južnom Walese, Queenslande, Tasmánii, Severnom teritóriu a v Teritóriu austrálskeho hlavného mesta. Mnohé z týchto varovaní zostanú v platnosti až do stredy. „Takéto vlny horúčav sme vo Viktórii nevideli takmer 20 rokov,“ povedal pre ABC komisár pre krízové riadenie štátu Viktória Tim Wiebusch.
V pondelok meteorologický úrad zase varoval pred „extrémnym nebezpečenstvom požiarov“ v častiach Južnej Austrálie a vo veľkej časti juhozápadnej Viktórie „v dôsledku veľmi horúceho a suchého počasia v kombinácii so stredne silným až nárazovým vetrom“.
Hasiči vo Viktórii už teraz bojujú s viacerými požiarmi. Horúčavy ovplyvnili aj tenisový turnaj Australian Open v Melbourne Parku. Desaťtisíce fanúšikov sú upozorňované na to, aby si dávali pozor pod spaľujúcim slnkom.
Medzičasom časti Západnej Austrálie počas víkendu zasiahol tropický cyklón Luana. Poškodil domy aj obľúbené letovisko, predtým ako pri postupe do vnútrozemia zoslabol.
Brazília: Blesk udrel do zhromaždenia na podporu Bolsonara, zranil 72 ľudí
Blesk udrel v nedeľu do skupiny ľudí zhromaždených na politickom podujatí v Brazílii, uviedli tamojšie médiá s odvolaním sa na zdroje hasičov. Ošetriť museli dovedna 72 osôb.
Prieskum: Šesťdesiatjeden percent Nemcov vníma Trumpa ako hrozbu
Väčšina Nemcov vníma amerického prezidenta Donalda Trumpa ako hrozbu pre svoju krajinu. Vyplýva to z prieskumu inštitútu INSA pre denník Bild, ktorý bol zverejnený v nedeľu.
Dočasná venezuelská prezidentka: Dosť bolo rozkazov z Washingtonu
Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby sa po zadržaní jej predchodcu Nicolása Madura nemiešali do politiky jej krajiny.
Pätnásť mŕtvych a 28 nezvestných pri potopení trajektu na juhu Filipín
Najmenej 15 ľudí zahynulo a 28 je nezvestných po potopení trajektu s 332 cestujúcimi a 27 členmi posádky na palube, ku ktorému došlo v pondelok ráno na juhu Filipín.