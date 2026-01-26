  • Články
Pondelok, 26.1.2026Meniny má Tamara
Bratislava

SHMÚ: Výstrahy prvého stupňa pred hmlou platia pre celé územie krajiny

  • DNES - 8:21
  • Bratislava
Výstrahy prvého stupňa pred hmlou platia v pondelok ráno pre celú krajinu.

Na strednom Slovensku treba počítať aj s dažďom. Pre južnú časť stredného Slovenska zároveň platia hydrologické výstrahy. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Dohľadnosť môže ojedinele klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia. Výstrahy sú v platnosti predbežne do obeda.

Vo viacerých okresoch Banskobystrického kraja, ale aj v okresoch Gelnica, Rožňava, Liptovský Mikuláš a Ružomberok vydal SHMÚ výstrahy prvého stupňa aj pred dažďom. Ojedinele tam môže spadnúť 30 až 45 milimetrov zrážok. „Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav na svojom webe. Aj tieto výstrahy zostávajú v platnosti do 12.00 h.

Hydrologické výstrahy prvého stupňa vydal ústav pre okresy Žarnovica, Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Veľký Krtíš, Krupina, Lučenec, Poltár, Levice - východ, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava a Gelnica.

Vzhľadom na existujúce snehové zásoby v povodiach, oteplenie (topenie sa snehu) a očakávaný dážď z nedele 25. januára na pondelok 26. januára je predpoklad vzostupu až výrazného vzostupu vodných hladín na vodných tokoch (v noci a v pondelok nadránom), s možnosťou dosiahnutia a prekročenia vodných stavov zodpovedajúcich 1. stupňu povodňovej aktivity,“ uviedli hydrológovia ústavu. Poukázali aj na pretrvávajúce ľadové úkazy na tokoch. Varovali preto pred ojedinelými prípadmi ľadových povodní.

Zdroj: Info.sk, TASR
