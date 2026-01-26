Brazília: Blesk udrel do zhromaždenia na podporu Bolsonara, zranil 72 ľudí
- DNES - 8:15
- Brazília
Blesk udrel v nedeľu do skupiny ľudí zhromaždených na politickom podujatí v Brazílii, uviedli tamojšie médiá s odvolaním sa na zdroje hasičov. Ošetriť museli dovedna 72 osôb.
Po zásahu bleskom na podujatí v hlavnom meste Brazília hospitalizovali 30 zranených, pričom stav ôsmich z nich je vážny. Okrem toho zaznamenali aj viacero prípadov nervového zrútenia.
K incidentu došlo počas nepriaznivého počasia na námestí Praça do Cruzeiro v brazílskom hlavnom meste, kde sa zhromaždili stúpenci väzneného exprezidenta Jaira Bolsonara, aby demonštrovali za jeho prepustenie.
Bolsonaro si od novembra minulého roka odpykáva väzenský trest vo výške viac než 27 rokov za pokus o prevrat v krajine, pripomína DPA.
Na videozáznamoch z podujatia je vidieť ľudí, ako stoja s dáždnikmi opretí o kovové plotenie počas silného dažďa. Následne je počuť zvuk podobný hromu, pričom sa niekoľko ľudí zrúti a zachytia ich ostatní. Na miesto boli privolaní záchranári a hasiči, dodáva nemecká agentúra.
