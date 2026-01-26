  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 26.1.2026Meniny má Tamara
Bratislava

Prieskum: Šesťdesiatjeden percent Nemcov vníma Trumpa ako hrozbu

  • DNES - 7:24
  • Berlín
Prieskum: Šesťdesiatjeden percent Nemcov vníma Trumpa ako hrozbu

Väčšina Nemcov vníma amerického prezidenta Donalda Trumpa ako hrozbu pre svoju krajinu. Vyplýva to z prieskumu inštitútu INSA pre denník Bild, ktorý bol zverejnený v nedeľu.

Šéfa Bieleho domu vníma iba 24 percent opýtaných ako spojenca, za hrozbu pre Nemecko ho označilo až 61 percent respondentov. Pätnásť percent opýtaných sa k tomu nevyjadrilo. Do prieskumu sa zapojilo približne 1000 respondentov.

Prieskum okrem toho zistil, že 52 percent Nemcov by uprednostnilo, keby vláda kancelára Friedricha Merza zaujala voči Washingtonu tvrdší postoj, zatiaľ čo 31 percent vníma spoluprácu ako správny prístup.

Údaje boli zozbierané počas štvrtka a piatku čase napätia medzi Európou a Spojenými štátmi v súvislosti so sporom o Grónsko. Americký prezident tvrdí, že USA potrebujú Grónsko pre zaistenie svojej národnej bezpečnosti a dokonca pohrozil zavedením ciel viacerým európskym krajinám vrátane Nemecka, ktoré s obsadením ostrova nesúhlasili. Trump však túto hrozbu napokon stiahol po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, na ktorom sa dohodli na vytvorení rámca budúcej dohody o Grónsku a arktickom regióne.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Dočasná venezuelská prezidentka: Dosť bolo rozkazov z Washingtonu

Dočasná venezuelská prezidentka: Dosť bolo rozkazov z Washingtonu

DNES - 6:46Zahraničné

Dočasná prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová v nedeľu vyzvala Spojené štáty, aby sa po zadržaní jej predchodcu Nicolása Madura nemiešali do politiky jej krajiny.

Pätnásť mŕtvych a 28 nezvestných pri potopení trajektu na juhu Filipín

Pätnásť mŕtvych a 28 nezvestných pri potopení trajektu na juhu Filipín

DNES - 5:39Zahraničné

Najmenej 15 ľudí zahynulo a 28 je nezvestných po potopení trajektu s 332 cestujúcimi a 27 členmi posádky na palube, ku ktorému došlo v pondelok ráno na juhu Filipín.

Trump vyzval politikov v Minnesote, aby spolupracovali s jeho administratívou

Trump vyzval politikov v Minnesote, aby spolupracovali s jeho administratívou

DNES - 5:26Zahraničné

Americký prezident vyzval guvernéra štátu Minnesota Tima Walza a starostu hlavného mesta Minneapolis Jacoba Freya, aby spolupracovali s jeho vládou pri presadzovaní zákonov v Spojených štátoch.

Clinton vyzval Američanov, aby sa po udalostiach v Minneapolise ozvali

Clinton vyzval Američanov, aby sa po udalostiach v Minneapolise ozvali

DNES - 5:21Zahraničné

Bill Clinton v súvislosti so zabitím dvoch ľudí agentmi Imigračného a colného úradu v Minneapolise vyzval v nedeľu verejnosť, aby sa postavila proti deportačnej politike administratívy prezidenta Donalda Trumpa.

Vosveteit.sk
Vedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniťVedci našli spôsob, ako regenerovať chrupavku v poškodených kolenách: Artritíde už môže čoskoro definitívne odzvoniť
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúruNáš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtuGmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?
Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobilyTvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dátaRansomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciuChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovoríHarvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP