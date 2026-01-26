Prieskum: Šesťdesiatjeden percent Nemcov vníma Trumpa ako hrozbu
- DNES - 7:24
- Berlín
Väčšina Nemcov vníma amerického prezidenta Donalda Trumpa ako hrozbu pre svoju krajinu. Vyplýva to z prieskumu inštitútu INSA pre denník Bild, ktorý bol zverejnený v nedeľu.
Šéfa Bieleho domu vníma iba 24 percent opýtaných ako spojenca, za hrozbu pre Nemecko ho označilo až 61 percent respondentov. Pätnásť percent opýtaných sa k tomu nevyjadrilo. Do prieskumu sa zapojilo približne 1000 respondentov.
Prieskum okrem toho zistil, že 52 percent Nemcov by uprednostnilo, keby vláda kancelára Friedricha Merza zaujala voči Washingtonu tvrdší postoj, zatiaľ čo 31 percent vníma spoluprácu ako správny prístup.
Údaje boli zozbierané počas štvrtka a piatku čase napätia medzi Európou a Spojenými štátmi v súvislosti so sporom o Grónsko. Americký prezident tvrdí, že USA potrebujú Grónsko pre zaistenie svojej národnej bezpečnosti a dokonca pohrozil zavedením ciel viacerým európskym krajinám vrátane Nemecka, ktoré s obsadením ostrova nesúhlasili. Trump však túto hrozbu napokon stiahol po stretnutí s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem, na ktorom sa dohodli na vytvorení rámca budúcej dohody o Grónsku a arktickom regióne.
