Clinton vyzval Američanov, aby sa po udalostiach v Minneapolise ozvali
- DNES - 5:21
- Washington
Bývalý americký demokratický prezident Bill Clinton v súvislosti so zabitím dvoch ľudí agentmi Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise vyzval v nedeľu verejnosť, aby sa postavila proti deportačnej politike administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Udalosti v metropole štátu Minnesota označil za neprijateľné, informovali svetové agentúry.
„V živote je len niekoľko okamihov, keď rozhodnutia a činy, ktoré urobíme, budú formovať naše dejiny v nasledujúcich rokoch. Toto je jeden z nich. Ak sa po 250 rokoch vzdáme našich slobôd, možno ich už nikdy nezískame späť. Je na nás všetkých, ktorí veríme v prísľub demokracie Amerike, aby sme sa ozvali a ukázali, že naša krajina stále patrí nám, ľuďom,“ uviedol vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach Clinton, ktorý pôsobil v Bielom dome dve funkčné obdobia v rokoch 1993 – 2000.
Clinton ďalej uviedol, že nikdy by si nepomyslel, že v USA sa niekedy stanu „hrozné scény“, ku ktorým došlo v Minneapolise a na iných miestach.
„Ľudí vrátane detí odviedli z ich domovov, pracovísk a ulíc maskovaní federálni agenti. Pokojní demonštranti a občania, ktorí si uplatňovali svoje ústavné právo sledovať a dokumentovať prácu bezpečnostných zložiek, boli zatknutí, zbití, použili voči nim slzný plyn, a čo je najhoršie - Renée Goodová a Alex Pretti boli zastrelení,“ napísal Clinton.
Toto všetko je podľa neho neprijateľné a nemalo sa to stať.
„Ľudia, ktorí sú pri moci, nám klamali, hovorili nám, aby sme neverili tomu, čo sme videli na vlastné oči, a presadzovali čoraz agresívnejšie a antagonistické taktiky vrátane marenia vyšetrovania miestnymi úradmi,“ konštatoval Clinton.
Agenti ICE v sobotu v Minneapolise smrteľne postrelili v rámci protiimigračných zásahov 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou. Už 7. januára agenti ICE v Minneapolise smrteľne zranili rovnako starú Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom.
Udalosti v Minneapolise kritizoval v nedeľu aj ďalší americký exprezident Barack Obama, ktorý ich označil za „budíček pre každého Američana“.
