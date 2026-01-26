  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 26.1.2026Meniny má Tamara
Bratislava

Clinton vyzval Američanov, aby sa po udalostiach v Minneapolise ozvali

  • DNES - 5:21
  • Washington
Clinton vyzval Američanov, aby sa po udalostiach v Minneapolise ozvali

Bývalý americký demokratický prezident Bill Clinton v súvislosti so zabitím dvoch ľudí agentmi Imigračného a colného úradu (ICE) v Minneapolise vyzval v nedeľu verejnosť, aby sa postavila proti deportačnej politike administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Udalosti v metropole štátu Minnesota označil za neprijateľné, informovali svetové agentúry.

V živote je len niekoľko okamihov, keď rozhodnutia a činy, ktoré urobíme, budú formovať naše dejiny v nasledujúcich rokoch. Toto je jeden z nich. Ak sa po 250 rokoch vzdáme našich slobôd, možno ich už nikdy nezískame späť. Je na nás všetkých, ktorí veríme v prísľub demokracie Amerike, aby sme sa ozvali a ukázali, že naša krajina stále patrí nám, ľuďom,“ uviedol vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach Clinton, ktorý pôsobil v Bielom dome dve funkčné obdobia v rokoch 1993 – 2000.

Clinton ďalej uviedol, že nikdy by si nepomyslel, že v USA sa niekedy stanu „hrozné scény“, ku ktorým došlo v Minneapolise a na iných miestach.

Ľudí vrátane detí odviedli z ich domovov, pracovísk a ulíc maskovaní federálni agenti. Pokojní demonštranti a občania, ktorí si uplatňovali svoje ústavné právo sledovať a dokumentovať prácu bezpečnostných zložiek, boli zatknutí, zbití, použili voči nim slzný plyn, a čo je najhoršie - Renée Goodová a Alex Pretti boli zastrelení,“ napísal Clinton.

Toto všetko je podľa neho neprijateľné a nemalo sa to stať.

Ľudia, ktorí sú pri moci, nám klamali, hovorili nám, aby sme neverili tomu, čo sme videli na vlastné oči, a presadzovali čoraz agresívnejšie a antagonistické taktiky vrátane marenia vyšetrovania miestnymi úradmi,“ konštatoval Clinton.

Agenti ICE v sobotu v Minneapolise smrteľne postrelili v rámci protiimigračných zásahov 37-ročného amerického občana Alexa Prettiho, ktorý pracoval v tamojšej nemocnici ministerstva pre záležitosti veteránov. Federálne úrady tvrdia, že Pretti agentov ohrozoval zbraňou. Už 7. januára agenti ICE v Minneapolise smrteľne zranili rovnako starú Američanku Renée Goodovú, ktorá sa jedného z nich údajne pokúšala zraziť autom.

Udalosti v Minneapolise kritizoval v nedeľu aj ďalší americký exprezident Barack Obama, ktorý ich označil za „budíček pre každého Američana.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pätnásť mŕtvych a 28 nezvestných pri potopení trajektu na juhu Filipín

Pätnásť mŕtvych a 28 nezvestných pri potopení trajektu na juhu Filipín

DNES - 5:39Zahraničné

Najmenej 15 ľudí zahynulo a 28 je nezvestných po potopení trajektu s 332 cestujúcimi a 27 členmi posádky na palube, ku ktorému došlo v pondelok ráno na juhu Filipín.

Trump vyzval politikov v Minnesote, aby spolupracovali s jeho administratívou

Trump vyzval politikov v Minnesote, aby spolupracovali s jeho administratívou

DNES - 5:26Zahraničné

Americký prezident vyzval guvernéra štátu Minnesota Tima Walza a starostu hlavného mesta Minneapolis Jacoba Freya, aby spolupracovali s jeho vládou pri presadzovaní zákonov v Spojených štátoch.

Sneh a ľad narušili dopravu, bez elektriny je viac ako milión odberateľov USA

Sneh a ľad narušili dopravu, bez elektriny je viac ako milión odberateľov USA

DNES - 4:27Zahraničné

Viac ako milión odberateľov v Spojených štátoch bol v nedeľu bez elektriny v dôsledku nepriaznivého zimného počasia.

Obama: Najnovšia streľba v Minnesote je budíčkom pre všetkých Američanov

Obama: Najnovšia streľba v Minnesote je budíčkom pre všetkých Američanov

VČERA - 20:51Zahraničné

Bývalý americký prezident Barack Obama označil v nedeľu zabitie ďalšieho občana USA federálnymi imigračnými agentmi v meste Minneapolis za „budíček pre každého Američana“.

Vosveteit.sk
Náš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúruNáš sused sa len o vlások vyhol blackoutu. Ruskí hackeri sa pokúsili vyradiť jeho energetickú infraštruktúru
Gmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtuGmail a WhatsApp boli terčom cielenej hackerskej kampane. Aktivista opísal, ako sa mu pokúsili nabúrať do účtu
Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?Ako bezpečné sú lacné čínske necertifikované Android telefóny bez ochrany Google Play?
Tvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobilyTvoj telefón ťa môže čoskoro takto varovať pred podvodným hovorom. Exkluzívna funkcia z Pixelov mieri aj na ďalšie mobily
Ransomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dátaRansomware ti môže zablokovať celý počítač či smartfón. „Jediný klik a máš problém.“ Takto funguje digitálne vydieranie, ktoré ničí dáta
ChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciuChatGPT alebo Gemini, ktorý model je lepší? Toto by si mal vedieť, ak používaš umelú inteligenciu
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovoríHarvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP