Pondelok, 26.1.2026
Bratislava

Sneh a ľad narušili dopravu, bez elektriny je viac ako milión odberateľov USA

  • Washington
Viac ako milión odberateľov v Spojených štátoch bol v nedeľu bez elektriny v dôsledku nepriaznivého zimného počasia. Sneženie a poľadovica by vo veľkej časti krajiny mali pretrvať do pondelka.

Pre nepriazeň počasia zrušili v krajine dosiaľ viac než 15.000 letov.

Najviac zasiahnuté boli štáty v južnej časti USA ako Tennessee, kde bolo bez elektriny vyše 300.000 odberateľov, Texas, Mississippi and Louisiana. V priebehu nedeľa meteorológovia predpovedali zhoršenie situácie aj na severovýchode, v New Yorku, Filadelfii či Washingtone, kde môže napadnúť 30 až 60 centimetrov snehu.

V najbližších dňoch tiež očakávajú príchod veľmi nízkych teplôt, čo spôsobí nebezpečné podmienky pre dopravu a infraštruktúru, uviedla Národná meteorologická služba (NWS). Skomplikovať to môže aj obnovenie dodávok elektriny.

Silné sneženie predpovedali v oblasti rieky Ohio na severovýchode, kým juhovýchod a pobrežie Atlantiku bude ohrozovať „katastrofálne hromadenie ľadu“.

V oblastiach, pre ktoré platili výstrahy, žije približne 190 miliónov ľudí, teda viac ako polovica obyvateľov Spojených štátov. Viaceré štáty USA už vopred vyhlásili mimoriadny stav. Úrady ľudí vyzvali, aby necestovali z domu, ak je to možné.

Vo Washingtone obyvateľov odporučili, aby mali pripravené baterky a aby si nabili mobilné telefóny. Podľa televízie NBC News zariadili vo všetkých piatich mestských obvodoch New Yorku centrá, kde sa môžu prísť obyvatelia ohriať. V New Yorku tiež budú v pondelok zatvorené školy.

Zdroj: Info.sk, TASR
