Nedeľa, 25.1.2026Meniny má Gejza
Bratislava

Zelenskyj: Dokument o bezpečnostných zárukách USA pre Ukrajinu je pripravený

  • DNES - 18:45
  • Vilnius
Americký dokument o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je úplne pripravený a Kyjev čaká na rozhodnutie o čase a mieste, kde ho môže podpísať. Uviedol to v nedeľu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, informuje TASR podľa agentúry Reuters.

Pre nás sú bezpečnostnými zárukami v prvom rade záruky bezpečnosti od Spojených štátov. Tento dokument je na 100 percent pripravený a my čakáme na to, kým naši partneri potvrdia dátum a miesto, kedy ho podpíšeme,“ povedal Zelenskyj.

Dokument bude potom poslaný na ratifikáciu Kongresu USA a ukrajinskému parlamentu,“ priblížil na tlačovej konferencii počas návštevy v litovskom hlavnom meste Vilnius.

Zelenskyj ešte vo štvrtok uviedol, že sa na stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Davose dohodli na podobe povojnových bezpečnostných záruk USA pre Ukrajinu, bližšie podrobnosti však neuviedol. Oznámil vtedy tiež, že dokumenty zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine sú takmer hotové, ale zatiaľ neboli vyriešené územné otázky.

Nedeľňajšie vyjadrenie Zelenského podľa Reuters naznačuje, že na rozhovoroch s Ruskom v Abú Zabí došlo v posledných dňoch k určitému pokroku.

Vyjednávači Ukrajiny, Ruska a sprostredkovatelia z USA sa v piatok a v sobotu zišli na prvom trojstrannom stretnutí v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE), aby hovorili o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Konkrétne výsledky neoznámili, Moskva a Kyjev však uviedli, že sú ochotní viesť ďalší dialóg. Pokračovanie rozhovorov sa očakáva budúcu nedeľu (1. februára) znovu v Abú Zabí.

Tieto rozhovory sú zamerané na 20-bodový plán USA a problematické otázky, uviedol Zelenskyj. „Problematických otázok bolo veľa, ale teraz je ich menej,“ povedal v nedeľu. Moskva chce podľa urobiť všetko pre to, aby prinútila Ukrajinu vzdať sa svojich východných oblastí, no Kyjev neustúpil od trvania na územnej celistvosti krajiny.

Sú tu dve zásadne odlišné pozície – ukrajinská a ruská. Američania sa snažia nájsť kompromis,“ doplnil ukrajinský prezident s tým, že na kompromis musia byť pripravené všetky strany vrátane USA.

Zdroj: Info.sk, TASR
