Bratislava

Hepatológ: Steatóza pečene v slovenskej populácii narastá, môže viesť k cirhóze

Steatóza, teda tzv. stukovatenie pečene, v slovenskej populácii narastá a v neliečených prípadoch môže viesť až k cirhóze alebo vzniku zhubného nádoru pečene. Pre TASR na to upozornil hepatológ Marián Oltman z gastroentero-hepatologického centra Thalion.

Od roku 1976 narástli choroby pečene skoro o 500 percent, tzn. že naozaj dnes asi možno každý druhý, možno každý tretí človek už má niečo s pečeňou,“ uviedol Oltman. Ozrejmil, že stukovatenie pečene je súčasťou tzv. metabolického syndrómu, ktorý zahŕňa aj poruchy ciev, aterosklerózu, poruchu glukózovej tolerancie, cukrovku či vysoký krvný tlak.

Podľa jeho slov je problémom najmä to, že stukovatenie pečene prebieha dlhé roky bez výrazných príznakov. Ak sa včas neodhalí, môže prejsť do zápalu, tzv. steatohepatitídy, a následne až do cirhózy. „Slovensko má smutné prvenstvo v úmrtiach na cirhózu pečene,“ dodal. Upozornil, že ide o ochorenie úzko súvisiace so životným štýlom, najmä so zložením stravy, nadmerným kalorickým príjmom a nedostatkom pohybu.

Hepatológ poukázal aj na to, že významným rizikovým faktorom je nadváha, ktorá sa čoraz častejšie objavuje už u detí a mladých ľudí. Problém podľa neho spočíva v rozpore medzi genetickou výbavou človeka a moderným sedavým spôsobom života, k čomu vedie aj „diéta západného štýlu“ (vysoký obsah tukov a cukrov), ktorá vyvoláva množstvo civilizačných ochorení.

Oltman zároveň zdôraznil, že stukovatenie pečene je vo viacerých prípadoch zvrátiteľné, ak človek zmení príčiny, ktoré k nemu vedú. Ide najmä o úpravu životného štýlu, stravovania a zvýšenie pohybovej aktivity. „Stukovatenie pečene môžeme zvrátiť, ak zmeníme tie príčiny, ktoré sú zvrátiteľné, teda životný štýl, zloženie jedálnička a viac pohybu,“ uviedol. Upozornil však, že ide o dlhodobý proces a bez trvalej zmeny návykov nemožno zabrániť zhoršovaniu ochorenia.

Zdroj: Info.sk, TASR
