Pápež vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine, poukázal na utrpenie civilistov
- DNES - 16:37
- Vatikán
Pápež Lev XIV. v nedeľu znova vyzval na ukončenie vojny na Ukrajine. Pokračujúce ruské útoky podľa neho vystavujú civilistov v krajine chladu v čase zimy.
„Pokračovanie nepriateľských akcií s čoraz závažnejšími následkami pre civilné obyvateľstvo prehlbuje priepasť medzi národmi a odďaľuje vyhliadku na spravodlivý a trvalý mier,“ povedal pápež po modlitba Anjel Pána na vatikánskom Námestí svätého Petra.
„Vyzývam všetkých, aby ešte zintenzívnili úsilie o ukončenie tejto vojny,“ uviedol Lev XIV. „Aj v týchto dňoch je Ukrajina zasiahnutá neustálymi útokmi, ktoré vystavujú celé obyvateľstvo zimnému chladu. S bolesťou sledujem toto dianie, som blízko trpiacim a modlím sa za nich,“ priblížil.
Pápež sa podľa vlastných slov modlí aj za Blízky východ a všetky regióny, v ktorých sa „bojuje za záujmy, ktoré nie sú záujmami ich obyvateľov“. „Mier sa buduje s rešpektom k ľuďom,“ zdôraznil pred zhromaždenými veriacimi.
Lev XIV. spomenul aj týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa skončí v nedeľu popoludní vešperami v rímskej Bazilike svätého Pavla za hradbami. Pápež bude vešpery za prítomnosti predstaviteľov iných kresťanských iných kresťanských konfesií.
