Babiš: Trumpove slová o vojakoch v Afganistane sú za hranou

Nedeľa, 25.1.2026
Bratislava

  • DNES - 16:25
  • Praha
Slová amerického prezidenta Donalda Trumpa sú za hranou a znevažujú odkaz českých vojakov, uviedol v nedeľu pre portál Novinky.cz český premiér Andrej Babiš.

Reagoval tak na tvrdenie šéfa Bieleho domu, že jednotky niektorých členských krajín Severoatlantickej aliancie (NATO) sa počas vojny v Afganistane vyhýbali frontovej línii. Informuje o tom TASR.

Samozrejme, že tie slová sú nezmysel. Donald Trump svojimi výrokmi často rád provokuje, ale toto je za hranou. Znevažuje to odkaz našich vojakov, ktorí na spojeneckých misiách položili život alebo boli zranení,“ poznamenal Babiš. Počas misií v Afganistane zahynulo 14 českých vojakov, pripomína portál.

Minister zahraničných vecí ČR Petr Macinka zdôraznil, že nasadenie vojakov v Afganistane by „nemalo byť spochybňované. Ich činnosť podliehala veleniu NATO, avšak s tým, že vrchný veliteľ bol takmer vždy americký generál“.

Na tvrdenia Trumpa, že vojaci iných krajín NATO sa počas misie v Afganistane vyhýbali frontovej línii, ostro reagovali viaceré štáty vrátane Poľska, Talianska, Francúzska, Británie či Austrálie. Šéf Bieleho domu v rozhovore pre Fox News odvysielanom vo štvrtok tiež zopakoval svoj názor, že NATO nepríde Spojeným štátom na pomoc, ak o to požiadajú.

Zdroj: Info.sk, TASR
