Nedeľa, 25.1.2026Meniny má Gejza
Bratislava

Peskov: Rusko nebude rokovať so šéfkou únijnej diplomacie Kallasovou

  • DNES - 15:03
  • Moskva
Rusko v nedeľu vylúčilo možnosť rokovaní so šéfkou diplomacie Európskej únie Kajou Kallasovou o ukončení vojny na Ukrajine. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov ju spolu s ďalšími predstaviteľmi Únie označil za nekompetentných.

Peskov v rozhovore pre ruskú štátnu televíziu uviedol, že súčasné vedenie EÚ podľa neho nemá vizionárov s výhľadom do budúcnosti. „Sú to nevyškolení, nekompetentní úradníci, ktorí nepozerajú do budúcnosti,“ poznamenal. Podľa neho tým trpí celý systém medzinárodných vzťahov. Zároveň vyhlásil, že EÚ sa podľa neho len presunula z údajnej závislosti od ruskej ropy a plynu do závislosti od Spojených štátov.

Kriticky sa Peskov vyjadril najmä na adresu Kallasovej, bývalej estónskej premiérky. „S ňou nikdy nebudeme o ničom diskutovať a Američania to tiež neurobia,“ povedal. Moskva si chce počkať, kým opustí funkciu, dodal.

Vedenie EÚ a osobitne Kallasovú vo štvrtok kritizoval aj slovenský premiér Robert Fico. Pripomenul, že otvorene protestoval proti nominácii bývalej estónskej premiérky do funkcie šéfky diplomacie EÚ a že nedávno požiadal o jej výmenu.

Musíme vymeniť vysokú predstaviteľku Európskej únie pre medzinárodnú politiku pani Kallasovú. Prvýkrát to hovorím otvorene. Dobre vie, že som mal voči nej veľa kritických výhrad. Sme v kríze, v medzinárodnej kríze, Európa nie je schopná reagovať, nemáme vlastné medzinárodné postoje. Hapkáme 20 hodín, kým sa vydá nejaké stanovisko k tomu, čo sa stalo vo Venezuele. My potrebujeme silné líderstvo nielen na úrovni národných štátov,“ vyhlásil Fico ešte 11. januára.

Zdroj: Info.sk, TASR
Sneh a ľad komplikujú v USA dopravu, viaceré štáty vyhlásili stav núdze

Sneh a ľad komplikujú v USA dopravu, viaceré štáty vyhlásili stav núdze

DNES - 10:45Zahraničné

V Spojených štátoch v sobotu a v nedeľu pre nepriaznivé počasie zrušili viac ako 14.000 letov. Bez elektriny je vyše 230.000 odberateľov.

Trump: Pri operácii vo Venezuele Spojeným štátom pomohla tajná zbraň

Trump: Pri operácii vo Venezuele Spojeným štátom pomohla tajná zbraň

DNES - 9:17Zahraničné

Rozhodujúcu úlohu v americkej vojenskej operácii vo Venezuele, ktorá viedla k zadržaniu prezidenta Nicolása Madura, zohrala tajná zbraň.

Trump:USA uvalia 100-percentné clá na Kanadu, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou

Trump:USA uvalia 100-percentné clá na Kanadu, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou

DNES - 9:09Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že uvalí 100-percentné clá na Kanadu, v prípade, že uzavrie obchodnú dohodu s Čínou.

Ghebreyesus: Dôvody, ktoré USA uviedli pri vystúpení z WHO, sú nepravdivé

Ghebreyesus: Dôvody, ktoré USA uviedli pri vystúpení z WHO, sú nepravdivé

DNES - 5:13Zahraničné

Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebreyesus v sobotu vyhlásil, že dôvody, ktoré Spojené štáty uviedli v súvislosti s odchodom z medzinárodnej organizácie, „nie sú pravdivé“.

