Tibor Gašpar vyzýva na opatrnosť pri Rade mieru, Gröhling hovorí o biznise

  DNES - 15:03
  Bratislava
Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) vyzýva na opatrnosť pri Rade mieru, líder opozičnej strany SaS Branislav Gröhling ju vníma ako biznis amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Obaja to uviedli v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12. Gašpar tiež v diskusii naznačil, že jednou z tém nadchádzajúceho stretnutia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom môže byť aj možnosť zapojenia Francúzska do budúcej výstavby nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Zároveň zdôraznil, že dohoda so Spojenými štátmi Slovensko k ničomu nezaväzuje.

Ja sa obávam, že niekto si pripravuje dáždnik, nejakú záštitu pred ďalšími rozhodnutiami, (...) aby mohol povedať, že všetko, čo sa teraz bude diať, je v mene nejakého mieru a zakryje sa tými krajinami, ktoré v tejto rade budú účastné. Druhým dôležitým rozmerom je podľa neho ústavnoprávna otázka, či je takýto vstup vôbec možný,“ vyjadril sa k vstupu do Rady mieru Gašpar. Podľa Gröhlinga predstavuje Rada mieru „nedemokratickú“ spoločnosť. „Ja to vnímam ako taký biznisplán Donalda Trumpa, za ktorý si ešte musíte zaplatiť jednu miliardu dolárov, keď chcete byť súčasťou,“ dodal.

V súvislosti so zmluvou o jadrovej energetike Gašpar odmietol interpretácie o „kšefte“ a zdôrazňoval, že dohoda so Spojenými štátmi Slovensko k ničomu nezaväzuje. Zároveň uviedol, že rokovania v Paríži môžu otvoriť aj otázku, ako by sa do budúcej výstavby jadrového bloku mohlo zapojiť Francúzsko.

Gröhling kritizoval, že vláda podľa neho komunikuje výstavbu nového jadrového bloku bez dostatočne jasných informácií. „Čo je to za zahraničnú politiku, že Robert Fico ide do Ameriky, tam urobí dohodu za 15 miliárd eur (...). V Čechách podobnú technológiu robia Kórejci za osem miliárd, prečo na Slovensku má byť niečo za 15 miliárd eur?“ pýta sa opozičný poslanec.

V rámci tém domácej politiky sa venovali aj dôvere v políciu a prokuratúru. Gröhling tvrdil, že je „diskutabilné“, či má polícia rozviazané ruky, a pokles dôvery spájal s pôsobením ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). „To, čo vnímam, je, ako sa vyhráža prokurátorom, policajtom, ale aj študentom a robí si tam svoje kšefty,“ uviedol.

Gašpar, naopak, zdôraznil, že k jednotlivým obvineniam sa majú vyjadrovať výlučne orgány činné v trestnom konaní, nie politici. V prípade splnomocnenca vlády pre preverenie riadenia pandémie COVID-19 Petra Kotlára Gašpar spochybnil, že by jeho tvrdenia napĺňali znaky šírenia poplašnej správy. „Máte tam preukázané, že jeho názor okolo covidových vakcín je poplašná informácia? Toto je presne, ako keď povedali v minulosti niektorí učenci, že Zem je guľatá, a tí, čo tvrdili, že je rovná, ich išli upaľovať,“ dodal.

Diskusia sa dotkla aj pripravovaných zmien rokovacieho poriadku parlamentu. Gašpar avizoval sprísnenie pravidiel a sankcií, pričom odmietol označenie „náhubkový zákon“. Gröhling, naopak, tvrdil, že návrh môže obmedziť možnosti opozície vystupovať najmä pri legislatíve v skrátenom konaní. „My sa k tomu nebudeme vedieť vyjadriť ani pred tým konaním, ani na výbore. Ak to príde do Národnej rady SR a bude to taký istý návrh ako v súčasnosti, budeme mať 50 minút na to, aby sme povedali, ako zákon ublíži Slovensku. To nám idú normálne zalepiť ústa,“ povedal.

Zdroj: Info.sk, TASR
