O. Blume: Bez zníženia ciel nebude možné postaviť v USA závod na výrobu áut Audi
- DNES - 14:10
- Berlín
Nemecká automobilka Volkswagen nebude môcť postaviť v USA závod na výrobu áut značky Audi, ak budú v platnosti súčasné dovozné clá. Povedal to v rozhovore pre nemecký ekonomický denník Handelsblatt generálny riaditeľ VW Oliver Blume.
„Vzhľadom na pokračujúce daňové zaťaženie nemáme ako zafinancovať ďalšie veľké investície,“ povedal Blume pre Handelsblatt. „To, čo potrebujeme, je v krátkodobom horizonte zníženie nákladov a v dlhodobom spoľahlivé obchodné podmienky,“ dodal s tým, že rokovania vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ministrom obchodu Howardom Lutnickom neviedli k želateľným výsledkom.
„Ten, kto investuje a poskytuje pracovné miesta a pridanú hodnotu, musí mať aj vhodné podmienky na strane nákladov,“ povedal Blume. Zároveň uviedol, že automobilka je aj naďalej otvorená riešeniam, z ktorých budú profitovať obidve strany.
Firma Audi patriaca pod VW zvažuje nový závod v USA už od roku 2023. Vtedy však počítala s daňovými úľavami, ktoré by zo závodu urobili ziskovú investíciu. Súčasná Trumpova colná politika však zvýšila tlak na európske automobilky, pričom podľa Blumeho stála nemeckú spoločnosť len za prvých deväť mesiacov minulého roka 2,1 miliardy eur.
Denisa Saková: Neporiadok v dátach ovplyvnil energopomoc 1,5 % domácností
Nekonzistentné dáta o obyvateľoch v štátnych databázach mohli ovplyvniť vyplatenie energopomoci pre asi 1 % až 1,5 % domácností a nie pre 10 %, ako tvrdia niektoré médiá.
Trump uvalil na lode prepravujúce iránsku ropu sankcie, ceny ropy vzrástli o 3 %
Ceny ropy vzrástli v piatok zhruba o 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 66 USD za barel (159 litrov).
ZSSK vyplatila odškodné 600.000 eur skoro polovici zranených cestujúcich
Železničná spoločnosť Slovensko pokračuje vo vyplácaní jednorazových finančných príspevkov cestujúcim, ktorí utrpeli zranenia pri dvoch železničných nehodách v roku 2025 - pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku.
Ondruš: Trendy zhoršujú pozíciu pracujúcich, sťažuje sa balans práce a rodiny
Súčasné trendy na európskom trhu práce podľa europoslanca Branislava Ondruša zhoršujú postavenie pracujúcich a komplikujú zosúladenie pracovného a rodinného života.