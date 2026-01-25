  • Články
O. Blume: Bez zníženia ciel nebude možné postaviť v USA závod na výrobu áut Audi

  • DNES - 14:10
  • Berlín
Nemecká automobilka Volkswagen nebude môcť postaviť v USA závod na výrobu áut značky Audi, ak budú v platnosti súčasné dovozné clá. Povedal to v rozhovore pre nemecký ekonomický denník Handelsblatt generálny riaditeľ VW Oliver Blume.

Vzhľadom na pokračujúce daňové zaťaženie nemáme ako zafinancovať ďalšie veľké investície,“ povedal Blume pre Handelsblatt. „To, čo potrebujeme, je v krátkodobom horizonte zníženie nákladov a v dlhodobom spoľahlivé obchodné podmienky,“ dodal s tým, že rokovania vo Washingtone s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ministrom obchodu Howardom Lutnickom neviedli k želateľným výsledkom.

Ten, kto investuje a poskytuje pracovné miesta a pridanú hodnotu, musí mať aj vhodné podmienky na strane nákladov,“ povedal Blume. Zároveň uviedol, že automobilka je aj naďalej otvorená riešeniam, z ktorých budú profitovať obidve strany.

Firma Audi patriaca pod VW zvažuje nový závod v USA už od roku 2023. Vtedy však počítala s daňovými úľavami, ktoré by zo závodu urobili ziskovú investíciu. Súčasná Trumpova colná politika však zvýšila tlak na európske automobilky, pričom podľa Blumeho stála nemeckú spoločnosť len za prvých deväť mesiacov minulého roka 2,1 miliardy eur.

Zdroj: Info.sk, TASR
