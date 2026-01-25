  • Články
SNS vyzvala premiéra, aby odmietol členstvo v Rade mieru

Slovenská národná strana (SNS) vyzvala predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD), aby v mene SR odmietol ponúknuté členstvo v tzv. Rade mieru.

Slovensko si podľa národniarov takýto štatút členstva nemôže dovoliť ani z ekonomických dôvodov, ani z hľadiska princípov, na ktorých by mala stáť medzinárodná spolupráca. Rovnako podľa nich neprichádza do úvahy ani akákoľvek iná pozícia v tomto „elitárskom klube“. Informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.

Pripomenula, že trvalé členstvo v novovzniknutej svetovej organizácii, ktorú inicioval prezident Spojených štátov amerických Donald Trump, má stáť jednu miliardu dolárov. „Je zrejmé, že Donald Trump týmto krokom obchádza existujúce a medzinárodne uznávané organizácie, ako je Organizácia Spojených národov, a vytvára vlastné štruktúry, v ktorých by ako predseda rozhodoval o budúcnosti sveta a o tom, kto bude a nebude členom. Štatút takéhoto členstva je úplne nedemokratický a jednoznačne v prospech USA,“ tvrdí Škopcová.

Z dostupných informácií podľa nej vyplýva, že viaceré štáty už postupne odmietajú účasť v tomto zoskupení. „SR si nemôže a nesmie dovoliť vstup do organizácie, ktorá je zjavne účelová a má zakrývať udalosti spojené s Grónskom, Venezuelou a ďalšími geopolitickými krokmi, ktoré nás ešte len čakajú,“ ozrejmila.

Národniari zároveň vyhlásili, že je nepredstaviteľné, aby SR vstúpila do takejto organizácie len na základe rozhodnutia časti vlády SR, bez riadnej verejnej a politickej diskusie. „SNS s takýmto členstvom zásadne nesúhlasí a za podmienok, ktoré nám boli predložené, s ním nikdy súhlasiť nebude,“ vyhlásila Škopcová.

Slovensko dostalo ponuku zapojiť sa do Rady mieru amerického prezidenta už pred niekoľkými dňami, uviedol v sobotu (24. 1.) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD). Dodal, že rezort diplomacie v súčasnosti ponuku vyhodnocuje, pretože musí posúdiť súvislosti s vnútroštátnou legislatívou i medzinárodnými záväzkami.

Zdroj: Info.sk, TASR
