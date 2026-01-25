  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 25.1.2026Meniny má Gejza
Bratislava

Denisa Saková: Neporiadok v dátach ovplyvnil energopomoc 1,5 % domácností

  • DNES - 12:17
  • Bratislava
Denisa Saková: Neporiadok v dátach ovplyvnil energopomoc 1,5 % domácností

Nekonzistentné dáta o obyvateľoch v štátnych databázach mohli ovplyvniť vyplatenie energopomoci pre asi 1 % až 1,5 % domácností a nie pre 10 %, ako tvrdia niektoré médiá. Uviedla to v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 televízie Joj 24 ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).

Nekonzistentné dáta ovplyvnili vyplatenie alebo priznanie energopomoci 1 % až 1,5 % domácností. To jedno percento alebo 1,5 % domácností, ktoré si myslia, že majú nárok na energopomoc, a ktorému energopomoc nebola priznaná, má možnosť navštíviť klientske pracovisko alebo zavolať na call centrum. Môžu podať námietku. Ak sa zistí, že údaje mali nekonzistentné cudzím zavinením, my energopomoc vieme poslať spätne,“ priblížila Saková.

Ak sa však zistí, že niekto, kto sa sťažuje, má na svojom trojizbovom byte 16 trvalých pobytov, pretože v ňom mal nájomníkov a neodhlásil ich z trvalého pobytu, tak, žiaľ, áno, všetky príjmy jednotlivých nájomníkov boli zarátané do danej energetickej domácnosti,“ vysvetlila ministerka príklad nevyplatenia energetickej pomoci.

Mieru nesúladu v databázach zvýšila podľa nej aj terajšia opozícia, ktorá, keď bola vo vláde, tak dovolila, aby energopomoc využívali aj podnikatelia. „Prečo dovolili v rokoch 2022 a 2023 pri odbere plynu a elektrickej energie 55.000 podnikateľom prehlásiť sa na tarify domácností? Tak si títo podnikatelia financovali napríklad svoje penzióny, prevádzky alebo iné nejaké podnikateľské činnosti,“ upozornila Saková.

V súvislosti so svojou cestou do amerického Washingtonu s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD) minulý týždeň pripomenula, že SR podpísala s USA medzivládnu dohodu, na základe ktorej bude podľa nej pracovať tzv. riadiaci výbor a rôzne pracovné skupiny. „Chceme začať s analýzou, ktorá nám po pár mesiacoch dá výsledok, či licenčne, finančne a technologicky sme schopní túto záležitosť (nový jadrový zdroj, pozn. TASR) ako Slovenská republika ustáť. Po analýze, keď budú zvážené všetky technologické aspekty, sa pustíme do výberu dodávateľa,“ priblížila ministerka hospodárstva.

Spresnila, že na svete je asi päť štátov, ktorých firmy by mohli stavať jadrový blok v SR. „Máme Ruskú federáciu, ktorá z geopolitického hľadiska neprichádza do úvahy. Južná Kórea podlieha licenčným dohodám s americkou spoločnosťou Westinghouse. Potom nám zostáva samotný Westinghouse a Francúzsko,“ povedala.

Momentálne technológia, ktorú majú Francúzi, s robustným výkonom reaktorov na úrovni 1700 megawattov (MW) je konštrukčne excelentná. Podľa analýz, ktoré spravili jadroví odborníci, my však nepotrebujeme takýto veľký výkon reaktora. Do našej existujúcej energetickej sústavy preferujeme výkon reaktora, ktorý má 1000, resp. 1200 MW. Smeruje to teda k americkej technológii,“ doplnila.

Ubezpečila, že vláda bude pri výstavbe reaktora určite dodržiavať všetky pravidlá slovenskej a európskej legislatívy. „Chceme využiť aj skúsenosti z Poľska a Bulharska, ktoré pri dodržaní európskej legislatívy dostali povolenie od Európskej komisie, aby zmluvy na časť výstavby nového jadrového zdroja mohli priamo podpísať s firmou Westinghouse a zvyšok výstavby jadrovej elektrárne ‚tendrovali‘. Taký istý proces čaká aj nás,“ dodala ministerka hospodárstva.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump uvalil na lode prepravujúce iránsku ropu sankcie, ceny ropy vzrástli o 3 %

Trump uvalil na lode prepravujúce iránsku ropu sankcie, ceny ropy vzrástli o 3 %

19:40 23.01.2026Ekonomické

Ceny ropy vzrástli v piatok zhruba o 3 %, pričom cena Brentu sa priblížila k hranici 66 USD za barel (159 litrov).

ZSSK vyplatila odškodné 600.000 eur skoro polovici zranených cestujúcich

ZSSK vyplatila odškodné 600.000 eur skoro polovici zranených cestujúcich

17:32 23.01.2026Ekonomické

Železničná spoločnosť Slovensko pokračuje vo vyplácaní jednorazových finančných príspevkov cestujúcim, ktorí utrpeli zranenia pri dvoch železničných nehodách v roku 2025 - pri Jablonove nad Turňou a pri Pezinku.

Ondruš: Trendy zhoršujú pozíciu pracujúcich, sťažuje sa balans práce a rodiny

Ondruš: Trendy zhoršujú pozíciu pracujúcich, sťažuje sa balans práce a rodiny

16:27 23.01.2026Ekonomické

Súčasné trendy na európskom trhu práce podľa europoslanca Branislava Ondruša zhoršujú postavenie pracujúcich a komplikujú zosúladenie pracovného a rodinného života.

Musk: Tesla by mohla do konca roka 2027 začať predávať humanoidné roboty

Musk: Tesla by mohla do konca roka 2027 začať predávať humanoidné roboty

15:41 23.01.2026Ekonomické

Technologický miliardár Elon Musk naznačil, že jeho spoločnosť Tesla by mohla do konca roka 2027 začať predávať humanoidné roboty.

Vosveteit.sk
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovoríHarvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a MerckmRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formuPrielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimiAKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
Microsoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkciaMicrosoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkcia
Vedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhodaVedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhoda
Život na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvodeŽivot na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvode
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP