  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 25.1.2026Meniny má Gejza
Bratislava

SHMÚ upozorňuje na smog v Bratislave i ďalších lokalitách

  • DNES - 10:57
  • Bratislava
SHMÚ upozorňuje na smog v Bratislave i ďalších lokalitách

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na smog v Bratislave, Senci a Pezinku.

Informuje o tom na svojom webe. Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 sa v nedeľu naďalej týka aj lokalít Jelšava, Oščadnica a Čadca.

Najviac ohrození zhoršenou smogovou situáciou sú podľa meteorológov starí ľudia, osoby s ochoreniami dýchacej a srdcovo-cievnej sústavy, alergici a astmatici. Taktiež veľmi malé deti a tehotné ženy. V období zvýšenej koncentrácie častíc PM1O odporúčajú obmedziť pobyt i fyzickú námahu vonku i skrátiť vetranie obytných miestností.

Akútne účinky sa môžu podľa SHMÚ pozorovať u citlivých osôb vo forme dráždenia očí, nosa a hrdla, pocitov tlaku na prsiach, kašľa a bolesti hlavy. U astmatikov to môžu byť záchvaty a príznaky dráždenia dýchacích ciest. Chronické účinky je možné očakávať pri opakovanom a dlhodobom vystavovaní organizmu zvýšenej koncentrácii častíc PM10 a môžu sa prejavovať zápalovými ochoreniami dýchacích ciest a pľúc, zvýšením pohotovosti na alergickú reakciu či poruchami odolnosti organizmu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Oščadnici zomrel po páde 65-ročný muž

V Oščadnici zomrel po páde 65-ročný muž

DNES - 10:16Domáce

V Oščadnici na Kysuciach zomrel v sobotu (24.1.) po páde 65-ročný Slovák.

M. Zábranská: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

M. Zábranská: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DNES - 9:31Domáce

Hoci čistenie uší vatovými tyčinkami je bežnou praxou u veľkej časti obyvateľstva, presne takto sa to robiť nemá.

Boris Susko: Ústavný súd SR je neprimerane zaťažený agendou prieťahov v konaní

Boris Susko: Ústavný súd SR je neprimerane zaťažený agendou prieťahov v konaní

DNES - 9:26Domáce

Ústavný súd SR je neprimerane zaťažený agendou sťažností pre prieťahy v konaní. Tvorí až 30 percent všetkých prípadov, ktoré rieši.

SHMÚ: V nedeľu hrozí na väčšine územia poľadovica a hmla, niekde vietor i dážď

SHMÚ: V nedeľu hrozí na väčšine územia poľadovica a hmla, niekde vietor i dážď

VČERA - 19:41Domáce

Na väčšine územia Slovenska sa môže v nedeľu 25. januára tvoriť poľadovica a hmla.

Vosveteit.sk
Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?Dokážeme dnes vôbec odhaliť, či má ChatGPT alebo Gemini vedomie, alebo len presvedčivo klame?
Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovoríHarvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a MerckmRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formuPrielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimiAKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
Microsoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkciaMicrosoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkcia
Vedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhodaVedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhoda
Život na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvodeŽivot na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvode
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP