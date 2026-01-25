V Oščadnici zomrel po páde 65-ročný muž
V Oščadnici na Kysuciach zomrel v sobotu (24.1.) po páde 65-ročný Slovák.
Informovala o tom na sociálnej sieti Horská záchranná služba (HZS), ktorá bola o pomoc požiadaná z Chaty Plemenár.
Muž po páde pociťoval bolesti v oblasti brucha a začal upadať do bezvedomia.
„Po príchode záchranárov HZS z Oblastného strediska Kysuce - Oščadnica na miesto bola potrebná kardiopulmonálna resuscitácia (KPR). Za kontinuálnej KPR horskí záchranári pacienta transportovali na Oščadnicu - Dedovku, kde si ho do starostlivosti prebrala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci a následne rýchlej lekárskej pomoci,“ opísala HZS.
Napriek snahe záchranárov sa u muža nepodarilo obnoviť vitálne funkcie a lekár konštatoval úmrtie.
SHMÚ upozorňuje na smog v Bratislave i ďalších lokalitách
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) upozorňuje na smog v Bratislave, Senci a Pezinku.
M. Zábranská: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami
Hoci čistenie uší vatovými tyčinkami je bežnou praxou u veľkej časti obyvateľstva, presne takto sa to robiť nemá.
Boris Susko: Ústavný súd SR je neprimerane zaťažený agendou prieťahov v konaní
Ústavný súd SR je neprimerane zaťažený agendou sťažností pre prieťahy v konaní. Tvorí až 30 percent všetkých prípadov, ktoré rieši.
SHMÚ: V nedeľu hrozí na väčšine územia poľadovica a hmla, niekde vietor i dážď
Na väčšine územia Slovenska sa môže v nedeľu 25. januára tvoriť poľadovica a hmla.