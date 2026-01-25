  • Články
M. Zábranská: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

  • DNES - 9:31
  • Bratislava
Hoci čistenie uší vatovými tyčinkami je bežnou praxou u veľkej časti obyvateľstva, presne takto sa to robiť nemá.

„Uši majú samočistiacu schopnosť, vatové tyčinky majú iné použitie, nie do uší,“ konštatovala v relácii TASR TV Zdravie otorinolaryngologička Marianna Zábranská.

Ako spresnila, vatovou tyčinkou si pacienti môžu v uchu spôsobiť zbytočné komplikácie. „Ušný maz, ktorý v uchu má byť a má ochrannú funkciu, si zatlačia a potom prídu k lekárovi, že majú zaľahnuté v ušiach a zhoršený sluch,“ spresnila. Upozornila, že čistením ucha vatovou tyčinkou si ho môžeme aj bolestivo poškriabať a vyvolať nepríjemný zápal vonkajšieho zvukovodu.

Medzi zaužívané stereotypy, ktoré však nemajú reálne opodstatnenie, podľa nej patrí aj rozšírené presvedčenie, že všetky deti z dýchania cez ústa a chrápania vyrastú. „V tomto prípade ide o problematiku nosohltanovej mandle, ktorá im spôsobuje komplikácie a treba to riešiť,“ zdôraznila.

Deti môžu mať v dôsledku zväčšenej nosohltanovej mandle zaľahnuté v ušiach a keby sa to neriešilo, môže to podľa Zábranskej skončiť problémami so sluchom v neskoršom veku. Dodala, že ústa majú byť počas spánku zatvorené a človek, aj dieťa aj dospelý, by mal dýchať nosom. „Keď nedýchate dobre nosom, začnete dýchať ústami a obchádzate prvú obrannú bariéru, a to nosovú dutinu. Tá má dôležitú úlohu v ohrievaní, zvlhčovaní a čistení vzduchu pred vstupom do dolných dýchacích ciest,“ vysvetlila odborníčka.

Podľa nej z toho môžu vznikať rôzne chronické ochorenia - zápaly hrtana, hltana, pocit suchosti v slizniciach. Chrápanie je podľa lekárky komplexný problém, ktorý treba vyšetriť v spánkovom laboratóriu. V tejto súvislosti Zábranská upozornila, že je dôležité, ako sa ráno zobudíme. „Ak sa zobudíme unavení, nevyspatí, je to problém, lebo okysličenie nie je dostatočné,“ uviedla s tým, že to treba určite riešiť.

Hoci sa otorinolaryngológ zaoberá širokým spektrom problémov nosa, ucha a hrdla, najčastejšími prípadmi, s ktorými sa v ambulanciách lekárka stretáva, bývajú nosové ťažkosti, pocit upchatého nosa a zhoršeného dýchania nosom. Čo sa týka akútnych ťažkostí, sú to problémy od akútnych bolestí uší, hrdla až po život ohrozujúce stavy ako dusenie a krvácanie v ORL oblasti.

Zábranská upozornila, že v súčasnosti spadá do odboru otorinolaryngológie aj chirurgia hlavy a krku. „Veľa ľudí to nevie, ale ORL lekár zvykne chirurgicky riešiť ochorenia štítnej žľazy, uzlinové syndrómy a nádorové ochorenia v oblasti hlavy a krku,“ podotkla.

Zdroj: Info.sk, TASR
