  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 25.1.2026Meniny má Gejza
Bratislava

Boris Susko: Ústavný súd SR je neprimerane zaťažený agendou prieťahov v konaní

  • DNES - 9:26
  • Bratislava
Boris Susko: Ústavný súd SR je neprimerane zaťažený agendou prieťahov v konaní

Ústavný súd SR je neprimerane zaťažený agendou sťažností pre prieťahy v konaní. Tvorí až 30 percent všetkých prípadov, ktoré rieši.

Preto Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo návrh novely zákona o súdoch, podľa ktorého by prieťahy v konaní riešil primárne nadriadený súd, pretože ten najlepšie pozná pomery na súde, na ktorom prieťahy vznikli. V rozhovore pre TASR to uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Zhodnotil, že prieťahy v konaní sú jedným z vážnych problémov slovenskej justície. Podľa Suska má na prieťahy v konaní negatívny vplyv aj reforma súdnej mapy, ktorá predĺžila jednotlivé konania, najmä v Bratislave a v Košiciach, kde sa integrovali jednotlivé súdy a prechádzala agenda z jedného na druhý. To podľa jeho slov spôsobilo ďalšie prieťahy v konaniach.

V rámci riešenia prieťahov v konaní dnes máme systém nastavený tak, že procesné strany sa môžu obracať s prípadnými sťažnosťami na prieťahy v konaní vrátane nejakej ujmy na Ústavný súd, a tým ho neprimerane zaťažujú,“ vysvetlil Susko. Čím bližšie by nastavili riešenie prieťahov v konaní k súdu, na ktorom prieťah vznikol, tým by sa podľa Suska efektívnejšie dali vyriešiť.

Šéf rezortu spravodlivosti pripustil, že navrhovaná zmena by si vyžadovala väčšie personálne zaťaženie, považuje to však za dočasnú situáciu. Tá sa dá podľa neho vyriešiť personálnym posilnením súdov či už samotnými sudcami, ale aj podporným aparátom. Susko priznal, že navrhovaná zmena čelila aj kritike. Nemyslí si však, že nechávať celú prieťahovú agendu na Ústavný súd je správne riešenie.

Hľadáme optimálny model na to, aby to súdy až tak nezaťažilo. Na druhej strane, aby efektívne vedeli prieťahy riešiť už pri zdroji, nie až na Ústavnom súde, ktorý v zásade nemá možnosti nápravy a rieši už len náhrady škody, respektíve náhrady nemajetkovej ujmy za prieťahy,“ zhrnul Susko. Dodal, že cieľom rezortu nie je navrhovanou zmenou riešiť náhradu za prieťahy pre procesné strany, ale nastaviť súdom opatrenia tak, aby k prieťahom nedochádzalo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
M. Zábranská: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

M. Zábranská: Uši sa nemajú čistiť vatovými tyčinkami

DNES - 9:31Domáce

Hoci čistenie uší vatovými tyčinkami je bežnou praxou u veľkej časti obyvateľstva, presne takto sa to robiť nemá.

SHMÚ: V nedeľu hrozí na väčšine územia poľadovica a hmla, niekde vietor i dážď

SHMÚ: V nedeľu hrozí na väčšine územia poľadovica a hmla, niekde vietor i dážď

VČERA - 19:41Domáce

Na väčšine územia Slovenska sa môže v nedeľu 25. januára tvoriť poľadovica a hmla.

Iniciatíva Suchý február pozýva Slovákov na mesačnú pauzu od alkoholu

Iniciatíva Suchý február pozýva Slovákov na mesačnú pauzu od alkoholu

VČERA - 19:10Domáce

Iniciatíva Suchý február pozýva verejnosť po 14. raz na dobrovoľnú mesačnú abstinenciu od alkoholu či iných návykov.

Vo veku 89 rokov zomrel v piatok Arpád Tarnóczy

Vo veku 89 rokov zomrel v piatok Arpád Tarnóczy

VČERA - 16:39Domáce

Vo veku 89 rokov zomrel v piatok (23. 1.) prvý prezident Slovenskej asociácie Maltézskeho rádu, politický väzeň a dlhoročný predseda organizácie Politickí väzni - Zväz protikomunistického odboja Arpád Tarnóczy.

Vosveteit.sk
Harvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovoríHarvardský fyzik tvrdí, že našiel miesto, kde býva Boh: Nachádza sa na samotnom okraji pozorovateľného vesmíru, hovorí
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a MerckmRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formuPrielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimiAKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
Microsoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkciaMicrosoft umožní tvojmu zamestnávateľovi odhaliť, odkiaľ pracuješ. Do Windows počítačov pribudne táto funkcia
Vedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhodaVedci prepísali posledné dni dinosaurov. Neboli na ústupe. Cicavce zachránila len náhoda
Život na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvodeŽivot na Zemi sa možno nezačal tu. Nový výskum spochybňuje tradičné predstavy o jeho pôvode
Pozor, nezľakni sa tohto nového varovania v Teams: Od februára ťa začne appka upozorňovať na podvodné hovoryPozor, nezľakni sa tohto nového varovania v Teams: Od februára ťa začne appka upozorňovať na podvodné hovory
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP